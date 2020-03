Tesla a guida autonoma si fermerà con il semaforo rosso

Fonte immagine: Tesla

Nuovo sistema di guida autonoma a bordo delle vetture Tesla secondo un podcast di settore, che riprende l'auto arrestarsi di fronte a un semaforo rosso.

Parliamo di: Tesla

Il nuovo sistema di guida autonoma Tesla sarà in grado di riconoscere un semaforo rosso e di conseguenza arrestare la vettura in tempo. A lanciare l’indiscrezione un podcast che ha come focus proprio le vetture costruite dalla casa automobilistica guidata da Elon Musk.

Il sistema di guida autonoma Tesla effettuerà una frenata graduale, come si può vedere nel video, unicamente quando richiesto dalla segnaletica luminosa. Ancora non sono stati diffusi comunicati ufficiali da parte del colosso statunitense, che vorrà probabilmente procedere con i piedi di piombo le diverse accuse relative alla responsabilità del precedente “Autopilot” in alcuni incidenti stradali.

Secondo quanto affermato dalla National Highway and Traffic Safety Administration (NHTSA) un’improvvisa accelerazione provocata da un errore nel sistema avrebbe provocato almeno 110 incidenti e 52 feriti. Elon Musk si è detto però sicuro di poter arrivare a un pieno utilizzo della guida autonoma entro l’anno.