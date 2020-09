Terremoto vicino Trapani: 4 scosse all’alba, la più forte da 3.5

Trema ancora la Provincia di Trapani, con quattro scosse di terremoto in appena quattro minuti: epicentri dei sismi le cittadine di Salemi e Vita.

Torna a tremare la terra a Salemi, con quattro scosse di terremoto all’alba. Episodi avvenuti in appena quattro minuti, tra le 5:47 e le 5:51 di questa mattina. Un altro brusco risveglio per i residente della Provincia di Trapani, che segue quello legato al sisma dello scorso 9 settembre.

Si è trattato di quattro scosse di terremoto la cui magnitudo minima è stata di 3 gradi. Magnitudo 3.5 della scala Richter per l’episodio più intenso, superiore anche ai 3.4 registrati la scorsa settimana. Per quanto riguarda l’epicentro degli ultimi due episodi è stato ricondotto, come accaduto per il 9 settembre, a Salemi. Le prime due scosse (inclusa quella da 3.5) hanno avuto come epicentro Vita, a poca distanza da Salemi, sempre in Provincia di Trapani.

L’epicentro delle ultime quattro scosse è stato collocato a una maggiore profondità, tra i 15 e i 18 km, rispetto al sisma della scorsa settimana (1,1 km). Anche in questa occasione al momento non si segnalano danni alle cose o feriti tra la popolazione.

