Termometro per misurare la febbre: tipologie e prezzi a confronto

Il termometro per misurare la febbre non può mai mancare in casa: ecco le tipologie più diffuse e i prezzi a confronto per le varie versioni.

Il termometro per misurare la febbre è uno strumento indispensabile all’interno delle abitazioni: può capitare a ogni membro della famiglia di sentirsi poco bene e, naturalmente, controllare la temperatura è il primo passo per poi procedere a un adeguato trattamento. Superati ormai da tempo i vecchi termometri a mercurio, poiché pericolosi in caso di rottura, la tecnologia moderna ha permesso di approfittare di apparecchi facili da usare, economici e soprattutto sicuri. Ma quali sono le tipologie principali e, soprattutto, i prezzi a confronto?

Sono diversi i tipi di termometro per la febbre pensati per uso domestico, anche se alcune delle varietà più conosciute non risultano più in commercio. Il più classico è il termometro con colonnina di mercurio, non più in vendita dal 2009, poiché molto pericoloso in caso di rottura. Simile è quello al galinstano, una lega tra gallio, indio e stagno, anche questo sempre con struttura in vetro e incline alla rottura. Negli ultimi anni, tuttavia, si sono affermati i termometri digitali – tanto da aver praticamente monopolizzato il mercato – alimentati a batteria e dotati di un display che, in pochi secondi, mostra la temperatura rilevata. Questi ultimi possono prevedere sensori di contatto, quindi utili per la classica misurazione ascellare, oppure agli infrarossi per l’uso sulla fronte o nel cavo uditivo. Di seguito, qualche consiglio.

Termometri per la febbre: alcune proposte

Pic Termometro Vedoecoplus, senza mercurio

Una soluzione classica e versatile, per coloro che non possono rinunciare al classico termometro con colonnina. Completamente privo di mercurio, la proposta Pic Vedoecoplus contiene una lega di indio, gallio e stagno, ugualmente precisa nelle misurazioni. Il corpo in vetro garantisce una buona facilità di lettura grazie alla presente di un lato a lente d’ingrandimento, inoltre è presente in confezione un pratico abbattitore per far scendere la colonnina in modo facile e sicuro.

Adatto a tutti gli utilizzi domestici, può essere impiegato per la misurazione ascellare, orale o rettale della temperatura. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : pratico e leggero, facile da usare grazie alla sua configurazione classica, sicuro poiché privo di mercurio;

: pratico e leggero, facile da usare grazie alla sua configurazione classica, sicuro poiché privo di mercurio; Contro: essendo in vetro, può cadere e rompersi.

Il termometro è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 7.90 euro. Qui per acquistarlo.

Povo, termometro agli infrarossi

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione agli infrarossi, adatta sia agli adulti che ai bambini, il termometro Povo garantisce una grande versatilità. È infatti dotato di una misurazione multifunzione 4-in-1: rileva la temperatura dell’orecchio, della fronte, di un singolo oggetto oppure dell’ambiente. I sensori sono molto affidabili, dato un rapporto di precisione di 0.2 gradi in eccesso o in difetto, mentre il l’ampio display LCD consente una pratica lettura.

Tra le comode funzioni, lo schermo che si illumina di rosso se la temperatura corporea supera i 38 gradi, il tutto accompagnato da un segnale acustico. Il sistema, inoltre, è alimentato da 2 batterie AAA. Secondo gli utenti online, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : pratico, compatto, comodo da utilizzare, veloce nella misurazione;

: pratico, compatto, comodo da utilizzare, veloce nella misurazione; Contro: nulla di rilevante, se non la necessità di cambiare ciclicamente le batterie.

Il termometro è in vendita su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 16.99 euro Qui per acquistarlo.

SD-T Flex 120, termometro digitale

Per chi fosse alla ricerca di un pratico ed economico termometro digitale, infine, la soluzione SD-T Flex 120 è davvero adatta a tutte le tasche. Il termometro, dalla forma classica nonostante la natura digitale, è realizzato in materiali plastici senza BPA e vede una punta flessibile, adatta quindi alla misurazione in varie parti del corpo. In soli 10 secondi garantisce una rilevazione affidabile della temperatura, con una variazione di circa 0.1 gradi, mostrata sul suo LCD di facile lettura. È inoltre resistente all’acqua, un’utilità in più all’interno della casa.

Facile da usare grazie al suo singolo pulsante di avvio, secondo gli acquirenti online lo strumento presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : leggero, economico, pratico da usare;

: leggero, economico, pratico da usare; Contro: alcuni lamentano problemi di misurazione.

La soluzione è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 8.55 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Per la sua praticità, la natura multifunzione, l’affidabilità in lettura e le comode opzioni aggiuntive, la redazione consiglia l’acquisto del termometro agli infrarossi Povo.