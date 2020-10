Termometri a infrarossi: scegliere il modello giusto

Un termometro a infrarossi non serve solo a misurare rapidamente la temperatura corporea: può trovare altri mille usi utili. Ecco i migliori modelli.

Un termometro a infrarossi è un dispositivo che sempre più persone, ai tempi del Covid-19, decidono di acquistare. A differenza delle altre tipologie di termometro, infatti, consente di rilevare la temperatura in pochissimi istanti e senza contatto fisico. Per questo sono molto diffusi tra le neomamme, ma l’utilità di tali dispositivi è talmente vasta (e i costi talmente bassi) che non c’è più motivo per non tenerne uno in ogni casa.

In generale, esistono 5 tipologie di termometro:

Termometri Digitali: rapidi, veloci, economici e affidabili, sono quelli più diffusi oggigiorno. Si usano ponendoli sotto l’ascella, e visualizzano su un display la temperatura corporea entro 30/60 secondi circa.

rapidi, veloci, economici e affidabili, sono quelli più diffusi oggigiorno. Si usano ponendoli sotto l’ascella, e visualizzano su un display la temperatura corporea entro 30/60 secondi circa. Termometri a infrarossi: Registrano la quantità di infrarossi emessi dalla pelle, e traducono questa energia in una temperatura. Sono più costosi ma d’altro canto molto più rapidi e pratici.

Registrano la quantità di infrarossi emessi dalla pelle, e traducono questa energia in una temperatura. Sono più costosi ma d’altro canto molto più rapidi e pratici. Termometri Auricolari: Detti anche Termometri Timpatnici, funzionano captando l’infrarosso emesso dal timpano. Sono rapidi e molto precisi.

Detti anche Termometri Timpatnici, funzionano captando l’infrarosso emesso dal timpano. Sono rapidi e molto precisi. Termometri a Mercurio: Era quel che usavamo tutti prima dell’avvento del digitale. Sono considerati non sicuri e superati.

Era quel che usavamo tutti prima dell’avvento del digitale. Sono considerati non sicuri e superati. Termometri Frontale: Sono costituiti da una striscia in materiale plastico che si fa aderire sulla fronte. Hanno il pregio di funzionare senza batteria, ma sono molto meno precisi.

Considerato che, oggigiorno, con meno di 10€ incluse spedizioni ci si porta a casa un buon termometro a infrarossi, non ha senso acquistare nulla di meno; a patto però di scegliere un modello adeguato, e fare attenzione ad alcune caratteristiche tecniche. Soprattutto per quanto concerne precisione e tempi di risposta.

Su Amazon si trovano tantissimi prodotti, per tutte le tasche. L’importante è che abbiano certificazioni adeguate (minimo CE) e un margine di errore basso: minore è questo valore, e più accurata sarà la misurazione. Inoltre, alcuni richiedono più tempo, altri meno: una maggiore velocità di elaborazione significa che dovrete stare meno con la mano immobile. Uno scarto anche di 0,2 secondi può sembrare poca cosa, ma quando si ha a che fare con bambini irrequieti o si devono registrare centinaia di misurazioni consecutive, la differenza si sente.

Infine, la tecnologia a infrarossi offre un altro vantaggio collaterale che spesso viene dimenticato ma che può tornare incredibilmente utile in un gran numero di contesti: funziona anche con gli oggetti e i cibi. Ciò consente ad esempio di conoscere la temperatura della minestra del latte per un bimbo o l’acqua del bagnetto.

Ecco quindi i migliori termometri a infrarossi che il Web abbia da offrire nel 2020.

KKmier

Dotato di certificazione CE, funziona con gli infrarossi ed è dotato di un margine di errore di appena 0,2 gradi; il risultato viene fornito entro un secondo. In più supporta la modalità corpo e quella superficie. Se fate clic su “Applica coupon da 5€” sotto la descrizione, ottenete uno sconto immediato di 5€ sul prezzo di listino.

Ottimo Rapporto Prezzo/Qualità KKmier Termometro Frontale KKmier Termometro Frontale Senza Contatto a Infrarossi per Neonati, Bambini, Adulti e Oggetti, Termometro Digitale Professionale con Allarme Febbre 39,99 € su Amazon 49,99 € risparmi 10 €

KaraEasy

Ideale per misurare tanto la temperatura corporea, quanto quella degli oggetti domestici, il KaraEasy impiega 1 secondo per la lettura e la visualizzazione su display. Dispone di garanzia di 24 mesi con rimborso completo entro le prime 4 settimane dall’acquisto se non si è soddisfatti. Fate clic su “Applica coupon 5%” sotto la descrizione del prodotto sul sito Amazon per ottenere uno sconto immediato del 5%.

IDoIT 4 in 1

Termometro a infrarossi di grado medico con 4 funzioni: termometro frontale per adulti, termometro frontale per bambini e neonati, termometro auricolare, ed anche in grado di misurare la temperatura ambientale. Dotato di ampio display OLED e design ergonomico, rileva le temperatura entro 1 secondo da una distanza di 1-5 centimetri con una affidabilità di ± 0,15 ° C. Ha le certificazioni CE e RoHS.

Lechnical Termometro Digitale

Affidabile e facile da usare, il Lechnical è il più economico della carrellata; dispone anche della funzione di allarme (avverte se la temperatura corporea è superiore a 37,5 ℃) e di memorizzazione dei valori. Il prezzo standard sarebbe 19,98€ ma se usate il codice sconto ZS828B9I al momento del checkout, lo pagate solo 7.99€ incluse spedizioni. (offerta soggetta a scadenza)