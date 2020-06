Tendenze beauty 2020: come essere al top durante l’estate

Fonte immagine: Freepik

Tutte le tendenze da tenere d'occhio e sfruttare durante l'estate 2020 per un look originale e ad effetto che lascerà tutti a bocca aperta.

Finalmente fuori dal lockdown con parrucchieri ed estetisti aperti è il momento di chiedersi quali saranno le tendenze da portare in spiaggia per essere sempre al massimo. Iniziamo dalle basi: quali saranno i colori che andranno di moda quest’anno? Dal rosso scarlatto alle varie tonalità di verde, quest’estate la monda punterà sulle stoffe piene di colore e di vita, con una leggera preferenza per il viola. Non mancano certo le tinte neutre, ma c’è anche molto bianco, mentre il nero resta un evergreen. Un armadio variegato che punta sul ritorno agli anni ’90 con abiti e accessori che si arricchiscono di stampe e dettagli.

Se non l’avete fattogli scorsi anni correte a comprare cerchi gitani, fasce colorate in stile afro tra i capelli, cappelli a falda larga. Le borse a tracolla sono comode e hanno il vantaggio di combinare stile e funzionalità, di medie dimensioni, né troppo grandi né troppo piccole. Per quanto riguarda il trucco sono molti i trend make-up che l’estate 2020 porta con sé, l’importante è ricordare di tenere un occhio sempre puntato sulla salute e quindi scegliendo sempre prodotti bio. Dai colori pastello destinati a un trucco occhi chic e di classe, dal gusto vagamente retrò, al trend glow per un viso luminoso e scintillante, fino a rossetti dalle tonalità audaci, l’estate continua a tingersi di colore. Al primo posto, comunque, resta il il trucco nude, che prevede colori tenui e delicati – dal rosa chiaro, al beige, al cipria – per il make-up occhi e labbra e il semplice uso dell’eyeliner o del mascara, da applicare senza esagerare per un look semplice ma efficace in spiaggia al tramonto. Ora che avete fatto scorta di consigli è ora di correre a fare un po’ di acquisti online per essere pronti alle ferie che quest’anno, diciamocelo, ce le siamo proprio meritate!