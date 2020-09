Tempesta Sally diventa uragano, paura anche a New Orleans

La tempesta Sally è salita al rango di uragano, scattata l'allerta in Lousiana, Mississippi e Florida: paura anche a New Orleans.

La tempesta Sally è cresciuta di potenza salendo al rango di uragano. Una notizia poco confortante per alcuni Stati USA, in particolare per quelli in prossimità del Golfo del Messico. L’evento meteo è salito di categoria, con raffiche di vento fino a 137 chilometri orari. Minacciata anche New Orleans, già colpita nel 2005 dall’uragano Katrina.

L’allerta meteo per l’uragano Sally è scattata sia in Alabama che in Mississippi, mentre il National Hurricane Center ha diffuso un avviso:

È probabile che produca mareggiate pericolose e inondazioni improvvise lungo la costa settentrionale del Golfo.

Uragano Sally, le previsioni per oggi e domani

Secondo gli ultimi aggiornamenti sono scattate le prime evacuazioni in Mississippi e Louisiana, mentre c’è il timore che possano verificarsi inondazioni anche in Florida. I meteorologi stimano che possano cadere tra i 300 e i 400 millimetri di pioggia, con punte di 600 mm. Il passaggio di Sally segue di appena pochi giorni il transito dell’uragano Laura.

Le stime indicano un impatto importante lungo la costa, mentre con l’arrivo sulla terraferma l’uragano Sally dovrebbe progressivamente perdere di potenza già da mercoledì. La fase di allerta non sarà tuttavia terminata, con il rischio di forti piogge anche sulle zone interne. Rischio allagamenti e disastri ambientali anche in Lousiana e Mississippi, con il livello delle acque che potrebbe alzarsi di 2 o 3 metri.