Tè verde efficace per regolare la glicemia e contrastare il diabete

Tra le proprietà curative associate al tè verde figura ad esempio quella di acceleratore del metabolismo , utile per consumare un maggior numero di calorie e ridurre quindi eventuali condizioni di sovrappeso. Non solo, la sua particolare ricchezza in termini di antiossidanti aiuta a combattere l’invecchiamento e a preservare il buono stato di salute dell’apparato cardiovascolare.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.