Tè verde aiuto naturale per vivere più a lungo

Fonte immagine: Foto di TeeFarm da Pixabay

Dal tè verde un aiuto naturale per vivere più a lungo mantenendo il cuore in salute e riducendo il rischio di infarto e ictus.

Bere regolarmente tè verde può aiutare a vivere più a lungo. Questo è quanto affermano i ricercatori della Chinese Academy of Medical Sciences di Pechino, secondo i quali i benefici per la salute di questa bevanda possono tradursi anche nella protezione di cuore e vasi sanguigni dal rischio di infarto e ictus.

Secondo i ricercatori cinesi consumare una tazza di tè verde almeno tre volte alla settimana permetterebbe di vivere oltre un anno di più rispetto ai non bevitori di tè o a chi ne assume minori quantità. Lo studio è stato condotto su 100.902 individui, nessuno dei quali mai colpito da tumori, infarto o ictus. I consumatori della popolare bevanda risultati in media più longevi di 1,26 anni.

Per quanto riguarda invece eventuali malattie cardiache gravi a danno del cuore, spiegano gli esperti, il consumo di tè verde ha ritardato il loro manifestarsi di circa 1,4 anni rispetto a non consumatori. Inoltre il rischio di mortalità per queste patologie sarebbe risultato inferiore del 25% rispetto agli altri. Sia questi che i precedenti benefici per la salute non sarebbero stati riscontrati in coloro che assumevano soltanto tè nero.

Più in generale ai bevitori di tè sarebbe stato riscontrato un minore rischio di infarto o ictus del 39%, -56% di mortalità per una delle due condizioni e -29% di morte prematura durante il periodo di studio. Merito soprattutto dell’elevata presenza di polifenoli nella bevanda “verde” secondo il dott. Xinyan Wang, autore del studio, che a differenza del nero non verrebbe sottoposto a fermentazione (processo che inibirebbe l’azione benefica degli antiossidanti):