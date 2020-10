Tè giallo: proprietà curative e preparazione

Una delle sue caratteristiche più apprezzate è infine la presenza minima di caffeina , che rende il tè giallo adato al consumo in ogni ora della giornata. Resta tuttavia meno adatto alla prima colazione, per la quale risulta più indicato un tè nero dalle tonalità tenui o decise in funzione del gusto personale.

Nel caso del tè giallo si tratta di un semifermentato , il cui processo di lavorazione risulta simile a quello previsto per il tè verde. Accade ad esempio che, prima della fase di essiccazione , le foglie vengano sottoposte a un leggero e delicato getto di vapore. In seguito vengono lasciate in un contenitore, coperto soltanto da un panno umido traspirante. Dopo circa 20 ore si verifica il processo ossidativo, a seguito del quale si procede con l’essiccamento e l’arrotolamento. Solo a questo punto verrà raggiunto l’aspetto finale.

