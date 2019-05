Tè biologico: è arrivato Honest di The Coca-Cola Company

Fonte immagine: Honest

Honest è il nuovo tè bio freddo ispirato alla semplicità e alla naturalità degli ingredienti.

Honest è il primo tè freddo biologico di The Coca-Cola Company e forse non poteva essere scelto un nome più evocativo. Si tratta di una bevanda “sincera”, dissetante e a ridotto contenuto calorico, che nasce dall’infusione di foglie di tè unite alla frutta, declinata nei gusti limone e fiore d’arancia e lampone e basilico.

Il prodotto è legato alla ricetta di Seth Goldman, co-fondatore del brand, che nel 1998 realizzò la prima infusione nella cucina di casa sua; in seguito ebbe l’idea di produrlo a livello industriale per portare sul mercato un prodotto semplice, dal gusto equilibrato e non troppo dolce (18kcal/100ml), il tutto utilizzando ingredienti biologici e di qualità, coltivati nel pieno rispetto delle comunità agricole locali e supportando pratiche agricole biologiche sulle catene montuose indiane di Korakundha, dove le foglie di tè di Honest vengono raccolte a mano.

Il processo di produzione prevede l’infusione delle foglie di tè in acqua calda, il filtraggio e la combinazione con altri ingredienti, tra cui succhi di frutta biologica, e un tocco di zucchero di canna. Per l’imbottigliamento si ricorre alle sole bottiglie di vetro, che hanno il vantaggio di essere al 100% riciclabili e a basso impatto ambientale.

Negli Stati Uniti questo tè ha avuto molto successo, così la multinazionale americana ha deciso di esportarla anche in Europa. In Italia è disponibile da fine maggio in alcuni selezionati punti vendita e online, mentre nei prossimi mesi si troverà anche in bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

“Oggi sempre più persone sono alla ricerca di autenticità e trasparenza, c’è un ritorno alle cose semplici. Con il lancio di Honest l’azienda intende dare una risposta a questi consumatori, proponendo un prodotto biologico e di alta qualità, realizzato con ingredienti accuratamente selezionati”, commenta Giuliana Mantovano, direttore marketing di Coca-Cola Italia.

Il brand, rilevato nel 2011 da The Coca-Cola Company, produce con gli stessi principi di qualità e sostenibilità che lo hanno caratterizzato fin dall’inizio. “Il desiderio di rendere le cose semplici straordinarie, usando ingredienti biologici, è il principio dietro la nascita di Honest. I valori di semplicità e autenticità sono ancora oggi dopo oltre 20 anni alla base del brand, che sono molto felice sia arrivato anche in Italia”, spiega Seth Goldman, co-fondatore di Honest.

Nel Belpaese lo stile di vita e i bisogni dei consumatori sono orientati sempre più verso prodotti che salvaguardano la salute e il benessere, con una lista degli ingredienti trasparente, di qualità, quanto più naturali possibili e Honest va incontro a queste esigenze.

Un ulteriore conferma arriva dai numeri: il tè freddo in Italia rappresenta una categoria che mostra un trend positivo rispetto all’anno precedente e all’interno di questo mercato, il biologico costituisce ancora una nicchia, ma con un giro d’affari più che raddoppiato rispetto al 2018. Le referenze biologiche rappresentano il 7,7% del totale dei prodotti nella categoria dei tè freddi (+6% rispetto al 2018).

Come mai The Coca-Cola Company investe in tè e non solo in Coca Cola? Di fatto il portfolio aziendale è cambiato rispetto alle origini e ormai comprende oltre 500 brand e 4.100 prodotti in tutto il mondo, di cui numerosi a ridotto o nullo contenuto calorico. Tra gli ultimi lanci dedicati al mercato nazionale spicca Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri aggiunti, a base di succo di arancia rossa di Sicilia Igp, cioè un’aranciata con succo di arance rosse 100% italiane, controllate dal Consorzio di Tutela di Sicilia Igp. L’impegno dell’azienda è proprio quello di offrire ai consumatori una scelta sempre più ampia di prodotti per soddisfare le proprie esigenze, incluse quelle orientante alla naturalità e sostenibilità delle proposte.