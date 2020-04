Tavoli da giardino in legno: 6 modelli eco-chic

La nostra selezione di tavoli da giardino eco-chic per tutte le tasche e un numero di ospiti da 2 a 8 persone, con un occhio alla qualità e al portafogli.

Negli ultimi anni, un numero crescente di utenti acquista sempre più materiali naturali per il proprio arredo giardino. Si tratta di una scelta molto sensata; i materiali di origine naturale, infatti, sono sempre eco-compatibili e se si ha l’accortezza di optare per legni poco pregiati, si ottiene pure un altro paio di gradevoli contropartite: si risparmia molto e non si favorisce la deforestazione dei paradisi naturali come Malesia e Indonesia. E il risultato è altrettanto gradevole e d’atmosfera.

Quali Materiali Preferire?

I materiali naturali più utilizzati per tavoli e sedie da giardino sono i seguenti:

Teak: Resistente e pregiato, è uno dei più diffusi. È un legno tropicale molto robusto che trova ampio uso pure sulle imbarcazioni, proprio per l’alta resilienza a umidità e intemperie.

Resistente e pregiato, è uno dei più diffusi. È un legno tropicale molto robusto che trova ampio uso pure sulle imbarcazioni, proprio per l’alta resilienza a umidità e intemperie. Legno massello: Ottimo grado di resistenza, ma richiede un po’ più di manutenzione ordinaria. Basta dargli una spennellata una volta l’anno, possibilmente con vernici atossiche o a base d’acqua.

Ottimo grado di resistenza, ma richiede un po’ più di manutenzione ordinaria. Basta dargli una spennellata una volta l’anno, possibilmente con vernici atossiche o a base d’acqua. Frassino: Elegante e luminoso, è pure molto robusto e flessibile. Ma è un po’ più delicato, quindi richiede una manutenzione più certosina.

Elegante e luminoso, è pure molto robusto e flessibile. Ma è un po’ più delicato, quindi richiede una manutenzione più certosina. Rattan: Si tratta di una particolare palma del sud-est asiatico tipica della Malesia che viene molto apprezzata per intessere la struttura delle sedute.

In ultima analisi, non è detto che ci si debba spostare su legni tanto esotici. L’abete bianco, ad esempio, è molto diffuso in Europa e poco pregiato, eppure gode di una grandissima resistenza all’umidità; ottima anche l’acacia, purché sia legno massello. E anche il faggio non se la cava malaccio, mentre il noce -a fronte di un elevato grado di durezza e resistenza- offre al contempo alcune delle venature più caratteristiche.

Detto ciò, ecco secondo noi la selezione dei migliori tavoli da giardino eco-chic del 2020.

Tavoli da Giardino Eco-Chic

Per Ambienti Piccoli Due sedie e Tavolo Quadrato Buschman Set di Due sedie e Tavolo Quadrato, Eco Bistro Set in Legno di Acaсia, Pieghevole per Esterni 124,00 € su Amazon

Eleganza Minimal Mobili in Rattan TecTake 800700 Set di Mobili in Rattan, 2 Sedie 1 Tavolo, Ripiegabile, con Protezione dai Raggi UV, colore Nero 141,00 € su Amazon

Ampio e Comodo Set da Pranzo Pieghevole per Esterni Tidyard- Set da Pranzo Pieghevole per Esterni, Tavolo Sedie da Giardino 5 pz in Legno Massello di Acacia, con Fori per Ombrelloni 238,99 € su Amazon

Fino a 6 Persone Set da Pranzo da Giardino Festnight Set da Pranzo da Giardino con Tavolo Ovale Pieghevole e 6 Sedie pieghevoli in Legno Massello di Acacia 296,96 € su Amazon