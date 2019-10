Tangenziale Est di Roma: veicolo in fiamme in galleria, pericolo diossina

Un incendio è divampato all'interno della Galleria Nuova Circonvallazione Interna della Tangenziale Est a Roma, si tratterebbe di una vettura in fiamme.

Traffico in tilt sulla Tangenziale Est di Roma questa mattina dalle 8.40. All’interno della Galleria Nuova Circonvallazione Interna, altezza via Nomentana, siamo stati testimoni di una grande coltre di fumo nero che ha reso impossibile la circolazione, obbligando coloro che si trovavano in macchina ad abbandonare le proprie vetture e ai motociclisti di invertire il senso di marcia per uscire dalla Galleria nel più breve tempo possibile.

Stando al tweet dell’account ufficiale della Polizia di Roma Capitale si tratterebbe di un veicolo in fiamme in prossimità dell’uscita per via dei Monti Tiburtini

L’incendio del veicolo ha provocato un odore molto forte di plastica bruciata, percepibile anche all’esterno della galleria, e l’impossibilità di vedere chiaramente la strada. Il rischio in questi casi è lo sprigionamento di diossina conseguente alla scioglimento della plastica dell’automobile coinvolta.