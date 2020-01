Talco e tumore all’ovaio: nuovo studio smentisce il collegamento

Nessun legame tra polvere di talco e tumori all’ovaio . Questa la conclusione a cui sono giunti i ricercatori del National Institute of Environmental Health Sciences, guidati dalla dott.ssa Katie O’Brien, il cui studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Journal of American Medical Association (JAMA). Una ricerca che potrebbe segnare un punto di svolta anche per i diversi procedimenti in corso a carico di Johnson & Johnson, già costati all’azienda condanne per 4,7 miliardi di dollari, nel mirino delle consumatrici proprio a causa del possibile legame tra il prodotto e la patologia tumorale.

