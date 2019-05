Tagliasiepi elettrico, a scoppio o a batteria? Quale scegliere

Il tagliasiepi è uno strumento indispensabile per la gestione del giardino: ecco quale scegliere tra l'attrezzo elettrico, quello a scoppio o a batteria.

Il tagliasiepi è uno strumento decisamente utile per il giardinaggio: permette di regolare, in modo facile e veloce, l’altezza e la forma di siepi e cespugli. In commercio ne esistono le più svariate tipologie, differenti fra di loro per molti fattori quali la potenza, la fattura del telaio e molte altre caratteristiche. Fra gli elementi da tenere in considerazione, sicuramente la modalità di alimentazione: quale scegliere, di conseguenza, tra un tagliasiepi elettrico, uno a scoppio e uno a batteria?

Così come già anticipato, sono molti i fattori da tenere in considerazione prima di acquistare un tagliasiepi. Innanzitutto la potenza, a seconda della grandezza e della consistenza delle siepi da potare, ma anche la lunghezza della lama e la capacità del telaio. È quindi necessario prestare attenzione ai materiali impiegati per il telaio, affinché possano assicurare una sufficiente durata nel tempo, così come alla modalità di alimentazione. Il tagliasiepi elettrico è alimentato dalla comune fornitura disponibile presso la propria abitazione, tramite l’apposito cavo e le altrettanto necessarie prolunghe. Quello a scoppio funziona invece tramite l’uso di combustibili, mentre quello a batteria permette di approfittare di un motore elettrico anche in assenza di collegamento diretto alla presa. Di seguito, qualche consiglio.

Tagliasiepi: i modelli migliori

TECCPO 600W, tagliasiepi elettrico

Per chi fosse alla ricerca di un tagliasiepi elettrico, TECCPO propone un potente modello da 600W, pensato per tagliare rami e siepi di medie e grandi dimensioni. Può infatti gestire rami fino a 24 millimetri di diametro, grazie alla lame a doppia azione da 610 millimetri. Completo di tutte le dotazioni di sicurezza, tra cui un interruttore doppio e un sistema di ritenzione del cavo per evitare disconnessioni accidentali, permette di approfittare di un taglio molto preciso grazie a uno speciale effetto di smorzamento.

L’impugnatura è completamente ergonomica, con speciali rivestimenti in gomma per garantire una presa sempre salda, mentre le lame presentano un design anticollisione per mantenerle sempre adeguatamente protette. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : attrezzo leggero e maneggevole, taglio preciso e ordinato, comodità dell’alimentazione continua;

: attrezzo leggero e maneggevole, taglio preciso e ordinato, comodità dell’alimentazione continua; Contro: il cavo in dotazione per alcuni è troppo corto.

Lo strumento è proposto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 69.79 euro. Qui per acquistarlo.

BLACK+DECKER GTC1845L20-QW, tagliasiepi a batteria

Per tutti coloro che fossero alla ricerca di una comoda soluzione a batteria, BLACK+DECKER offre il tagliasiepi GTC1845L20-QW: maneggevole, potente ed efficace. Questo attrezzo è dotato di una lama da 45 centimetri e un passo di 18 millimetri, è quindi ideale per le più comuni siepi, quelle di medie dimensioni. Grazie alla tecnologia e-drive, tuttavia, può operare anche su rami più resistenti, tagliandoli in modo preciso. Alimentato da una batteria da 18 V, per una capacità di autonomia di 2 Ah, il dispositivo garantisce 1.300 corse della lama al minuto, rivelandosi quindi decisamente potente.

Dotato di una guardia di protezione per la massima sicurezza, è maneggevole grazie al peso leggermente superiore ai tre chilogrammi. La lama è robusta e resistente, inoltre è possibile procedere all’acquisto di più soluzioni batteria, per un uso senza interruzioni. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : leggerezza, comodità dell’assenza di cavi grazie alla batteria, taglio preciso;

: leggerezza, comodità dell’assenza di cavi grazie alla batteria, taglio preciso; Contro: è meglio dotarsi di una batteria di scorta per non dover interrompere i lavori più estesi nel tempo.

Il tagliasiepi è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 99.90 euro. Qui per acquistarlo.

Einhell GC-PH 2155, tagliasiepi a scoppio

Per chi fosse alla ricerca di un tagliasiepi a scoppio, per non essere vincolati alla ricarica delle batteria o alla disponibilità della rete elettrica, Einhell propone il suo GC-PH 2155. Grazie a una potenza di 0.6 kW, e un serbatoio da 0.3 litri di carburante, questo strumento garantisce un taglio preciso ed efficace. La lama da 550 millimetri è in acciaio e dispone di un movimento alternato su entrambi i lati, l’ideale per mantenere pulizia nel taglio anche in presenza di rami più estesi o resistenti. Il motore a due tempi, infine, riduce sensibilmente le vibrazioni.

Maneggevole e facile da utilizzare, il tagliaerba presenta anche un sistema “quick-start” con pompetta, per evitare lunghi tempi d’avvio anche dopo pause molto estese nell’utilizzo. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : potenza, efficenza del taglio, buona durata garantita dal serbatoio;

: potenza, efficenza del taglio, buona durata garantita dal serbatoio; Contro: alcuni riportano brevi tempi d’attesa per l’accensione.

Il tagliasiepi è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 134.70 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Data la versatilità d’uso, la possibilità di approfittare di un facile trasporto e la comodità dell’alimentazione a batteria, la redazione consiglia il tagliasiepi BLACK+DECKER. Anche le altre soluzioni, tuttavia, assolvono pienamente alle necessità degli appassionati di giardinaggio.