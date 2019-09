Tablet e pc dannosi per gli occhi, rischi per la retina e maculopatie

Computer e tablet possono mettere a grave rischio gli occhi di chi è davanti allo schermo. Ad affermarlo è il dott. Alessandro Eftimiadi , specialista in oftalmologia, responsabile branca Oculistica del Gruppo Sanitario Usi, che sottolinea come tra le possibili cause del fenomeno vi siano le ormai note luci blu. Queste radiazioni sottoporrebbero gli occhi a forte stress, quindi a problematiche di varia natura.

