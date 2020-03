Sviluppo sostenibile: Altroconsumo pubblica il proprio Manifesto Green

Presentato da Altroconsumo il Manifesto Green per promuovere un consumo e stili di vita più sostenibili e consapevoli.

Spreco alimentare, acqua potabile ed energia rinnovabile sono solo alcuni dei punti chiave del Manifesto Green presentato da Altroconsumo. Trovano posto nel documento anche finanza sostenibile, lotta al greenwashing, economia circolare, salute e mobilità, oltre alla denuncia delle fake news.

Secondo quanto dichiarato da Altroconsumo la scelta di dare alla luce questo Manifesto Green è scaturita dalla volontà di rinnovare il proprio impegno verso la promozione di un consumo più sostenibile e consapevole:

Un documento che mette nero su bianco anni di lotta per la sostenibilità ambientale, tema che per Altroconsumo occupa da sempre un posto di rilievo nelle battaglie a difesa dei cittadini, della correttezza del mercato, della tutela dell’ambiente. Un impegno che viene ribadito proprio in queste settimane in cui l’emergenza coronavirus ha profondamente cambiato la percezione del rischio e ha fatto crescere la consapevolezza che i comportamenti collettivi possono contribuire a gestirlo e ridurlo.