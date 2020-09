Svenire per l’alcol raddoppia il rischio di demenza

I ricercatori hanno anche esaminato diverse altre condizioni di salute correlate all’alcol, come malattie del fegato e insufficienza renale, e hanno scoperto che erano più alte tra coloro che sono svenuti per aver bevuto. Anche chi viveva uno stile di vita sano – a parte l’abitudine di svenire – non è stato protetto dai rischi. Il dottor Kivimäki e colleghi spiegano senza mezzi termini che l’alcol è come un veleno per il cervello, facendolo restringere e danneggiando cellule importanti.

L’ alcol è tossico per le cellule nervose del cervello. Se assunto in grandi quantità può portare danni a lungo termine. Secondo lo studio, comunque, il rischio di demenza era riscontrabile anche per coloro che bevevano solo due o tre bicchieri di alcool al giorno. I risultati suggerivano che ubriacarsi ha un effetto a lungo termine sul nostro cervello causando un declino cognitivo negli anni successivi.

