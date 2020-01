Suzuki Hybrid auto ufficiale del Festival di Sanremo 2020

Fonte immagine: Suzuki

La mobilità ibrida Suzuki sarà protagonista al Festival di Sanremo 2020: la vettura giapponese scelta come Auto ufficiale della manifestazione.

Parliamo di: Auto ibride

La mobilità ibrida Suzuki sarà protagonista durante il Festival della Canzone Italiana in programma a Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020. La casa automobilistica lancerà inoltre, in occasione della manifestazione sanremese, la campagna “Suzuki è Hybrid. Be Hybrid. Drive Suzuki”. Prevista la presentazione di due novità: la VITARA HYBRID e la S-CROSS HYBRID.

Durante il Festival di Sanremo Suzuki esporrà VITARA HYBRID 1.4 TOP 4WD AllGrip presso il Forte di Santa Tecla, dove verrà allestita anche la mostra “Sanremo 70” (raccolti oltre 300 tra abiti, foto e cimeli degli archivi Rai Teche. Una seconda vettura verrà esposta a Casa Sanremo, presso il Palafiori, insieme alla nuova V-STROM 1050 XT.

Mobilità ibrida che si conferma la risposta principale della casa automobilistica di Hamamatsu alla crescente richiesta di vetture più sostenibili. Secondo quanto dichiarato da Suzuki la motorizzazione termica verrà supportata da quella elettrica quando è richiesta una maggiore accelerazione e quando a bassi regimi risulta utili aumentare la coppia.

Il dispositivo ISG montato sulla vettura agirà da motore elettrico, da generatore e da motorino d’avviamento. Le batterie agli ioni di litio sono compatte, non intaccando quindi lo spazio all’interno dell’abitacolo, e sono in grado di ricaricarsi da sole grazie al recupero dell’energia in frenata.