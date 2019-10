SUV elettrico ispirato alla Mustang: Ford prepara il debutto

Fonte immagine: Ford

Ford presenterà il suo SUV elettrico ispirato all'iconica Mustang il prossimo 17 novembre.

Parliamo di: Auto elettriche

Da tempo si specula su di un SUV Ford elettrico ispirato alla Mustang. Il grande momento sembra essere finalmente arrivato. L’azienda americana ha condiviso un teaser in cui appare la silhouette dell’auto elettrica e soprattutto una data, quella del 17 novembre prossimo. In questa data Ford è quindi pronta a svelare questo tanto atteso modello, di cui non si sa moltissimo. Le prime notizie risalgono al gennaio del 2018 con il debutto di un prototipo che era stato ribattezzato “Mach 1“.

Da allora si sono susseguiti una serie di avvistamenti di nuovi prototipi, ovviamente accuratamente mimetizzati. L’auto dovrebbe avere le forme di un SUV abbastanza “muscoloso”, cosa che traspare anche dalle linee dell’autovettura all’interno del teaser e con alcuni elementi di richiamo alla mitica Mustang. Si sussurra che questa auto elettrica potrebbe disporre di più di 300 miglia di autonomia. Se fosse vero si tratterebbe di un modello in grado di andare in diretta concorrenza con la Tesla Model X o con l’Audi e-tron.

Il nome ufficiale, sempre ascoltando altre indiscrezioni, dovrebbe essere “Mach E“. Ovviamente numeri precisi non ci sono, ma per scoprirli non si dovrà attendere molto. Tra circa tre settimane questa auto elettrica di Ford sarà finalmente svelata ufficialmente al pubblico. Sarà pure l’occasione per scoprire anche disponibilità e prezzi.

L’unico dato davvero certo, oltre alla data di presentazione, è che questo modello sarà il fiore all’occhiello della strategia di elettrificazione di Ford che prevede un investimento di 11 miliardi di dollari per la realizzazione di ben 40 veicoli completamente elettrici e ibridi entro il 2022. Non rimane che pazientare per scoprire cosa bolle in pentola in casa Ford e per ammirare dal vero la “Mustang” elettrica.