Sustainable Innovation Fashion Week: al via oggi a Roma

Fonte immagine: Sustainable Innovation Fashion Week

Ideato da Valeria Mangani, in collaborazione con Sustainable Fashion Innovation Society, il primo evento dedicato all'innovazione nella moda green.

Parliamo di: Moda Sostenibile

Nella cornice stupenda della Capitale si apre oggi la Sustainable Innovation Fashion Week. Nei pressi di Ponte Milvio al via il primo evento dedicato all’innovazione nella moda green. Cornice della manifestazione l’esclusiva Sublime – La Villa o Villa Mazzanti (dal nome dell’imprenditore che la fece costruire nel 1908 come sua residenza di campagna) – oggi considerata “Quartier Generale della moda etica”.

La Sustainable Innovation Fashion Week è patrocinata dal Consiglio Regionale del Lazio che ha fortemente voluto e sostenuto la manifestazione e del Comune di Roma (la visita della Sindaca Virginia Raggi è prevista lunedì per le 18): segnali che lasciano ben sperare per il futuro di un comparto in evoluzione. In finalizzazione anche i patrocini del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente. Presente anche Microsoft for Startups che con il suo network valuterà eventuali startup in target per l’adesione al programma di scaling B2B.

Sustainable Innovation Fashion Week: obiettivi e programma

Il focus è tutto sulla necessità di far emergere i più innovativi brand di nicchia del panorama eco-fashion. Aziende che si sono distinte per la loro visione innovativa e che hanno dimostrato di essere in linea con almeno uno dei criteri stabiliti dagli SDGs, i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritti dai Paesi membri dell’ONU per l’Agenda 2030.

Moda, borse e scarpe PVC-free, prive di solventi e inquinanti per l’ambiente; aziende tessili di fibre ecosostenibili certificate e filati innovativi antibatterici in fibra d’argento; produttori di accessori in polvere di marmo, onice, graniti, materiali di recupero, legno di sughero e polpa di legno; profumi privi di ftalati, formaldeide e parabeni; gioielli dal design rigorosamente sostenibile, etici e certificati o nati da un avviato o consolidato processo virtuoso all’interno della filiera produttiva.

L’evento sarà trasmesso in diretta YouTube sul canale ‘Valeria Mangani Official’ e sui social di #TheArenaLtd e vedrà come media partner ufficiale Triboo, con streaming e interviste sui suoi portali e magazine online (Greenstyle.it, Wall Street Italia, Fashion Blog).

Il programma della giornata