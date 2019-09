Sushi e pesce poco cotto: rischio super batteri raddoppiato

La certezza di eliminare i batteri più resistenti arriverebbe soltanto in caso di cottura ad alte temperature, in grado di uccidere anche i patogeni più resistenti. Non sarebbe questo il caso ad esempio del sushi, sottoposto ad abbattitura, ma non a cottura ad alte temperature. Ha dichiarato l’autore dello studio, il prof. Adam Schaefer:

Mangiare sushi o pesce cotto a basse temperature potrebbe esporre al rischio super batteri resistenti agli antibiotici . A rivelarlo uno studio condotto sui delfini dalla Florida Atlantic University, che tra il 2003 e il 2015 hanno catturato, analizzato e rilasciato nuovamente in corrispondenza della Indian River Lagoon (costa atlantica) 171 esemplari di delfini naso a bottiglia . Non una specie largamente utilizzata come alimento dall’uomo, ma ritenuta un buon indicatore della salute delle specie marine. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Aquatic Mammals.

