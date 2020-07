Superstrata: la bici da stampare in 3D

Fonte immagine: Superstrata

In arrivo dagli USA Superstrata, bici da stampare in 3D altamente personalizzabile per adattarla al corpo di chi la userà.

Parliamo di: Biciclette

Arriva dagli USA Superstrata, la bici disponibile sia in versione classica che elettrica. La principale novità è quella che la due ruote viene stampata in 3D, adattandola alle caratteristiche fisiche del suo utilizzatore. A lanciarla è un nuovo marchio, omonimo rispetto alla bike, che fa capo alla startup californiana Arevo.

Diverse le caratteristiche capaci di attirare l’attenzione. Superstrata è in primo luogo stampata da un unico blocco di fibra di carbonio, il che la rende altamente personalizzabile (oltre 250mila le possibili combinazioni). A questo si aggiunge il dato relativo al peso, con il corpo della bici che pesa (nella versione non elettrica) meno di 1,3 kg.

Come dichiarato dagli ideatori della bike, per stampare in 3D il telaio di Superstrata vengono prese 18 misurazioni. Ciò permette di adattarlo al meglio al corpo dell’utilizzatore, anche in termini di altezza. Fattore non trascurabile considerato che il sellino è fisso, non essendo presente la parte tubolare che solitamente permette la regolazione dello stesso.

Fonte: Superstrata

Finita la stampa gli ultimi dettagli vengono sistemati a mano. L’intero processo produttivo (dalle misurazioni iniziali all’invio della bici) richiede circa 2 mesi. Ciascun telaio potrà essere utilizzato, spiegano gli ideatori di Superstrata, anche con ruote o manubrio di altre marche.

La Superstrata Terra (versione base) è venduta a 2800 dollari (circa 2450 euro) mentre la Superstrata Ion (versione elettrica) è venduta a 4000 dollari (circa 3500 euro). Le bici è stata promossa inizialmente su Indiegogo, piattaforma di crowdfunding, dove è tutt’ora possibile preordinarla a un prezzo scontato rispetto a quello di listino.

Fonte: Indiegogo