Superluna tra il 7 e l’8 aprile, sarà la più luminosa del 2020

Superluna nella notte tra il 7 e l'8 aprile, sarà la più luminosa del 2020 secondo gli astronomi: come e quando vederla.

Sarà la Superluna più luminosa del 2020 quella che andrà in scena nella notte tra il 7 e l’8 aprile. Secondo quanto riferiscono gli astronomi l’evento sarà reso ancora più particolare dal fatto che si tratterà della prima luna piena primaverile, solitamente indicata come “Pink Moon” (Luna rosa).

Per quanto la Superluna sarà effettivamente l’apparizione più brillante per il satellite della Terra, il riferimento al “rosa” non riguarderà l’effettivo colore della Luna, ma la corrispondenza di questo evento astronomico con la fioritura del cosiddetto “muschio rosa” (Phlox subulata).

La Superluna sarà visibile dalla sera del 7 aprile alle prime ore dell’8. L’evento sarà frutto di due fattori: il satellite terrestre si troverà alla distanza minima dal Pianeta e sarà “piena”. Questo renderà la luminosità della Luna superiore del 30% rispetto a quanto avviene solitamente. Sarà visibile a occhio nudo, a patto ovviamente di avere condizioni meteorologiche ottimali.

L’inizio dell’evento astronomico dovrebbe avvenire intorno al tramonto, rendendo ancora più suggestivo lo spettacolo offerto dal cielo di aprile. Anche se non sarà la più luminosa del 2020, anche maggio presenterà la propria Superluna, sempre intorno al 7 del mese.

