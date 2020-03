Superluna nella notte tra il 9 e 10 marzo: come vederla

In arrivo una nuova Superluna, con il fenomeno astronomico previsto per la notte tra il 9 e 10 marzo 2020: ecco come vederla.

In arrivo nella prossime ore una Superluna, che illuminerà il cielo di marzo nella notte tra il 9 e il 10. La Luna risulterà più luminosa e splendente del solito, oltre ad apparire di dimensioni maggiori rispetto al solito. Questo perché il satellite della Terra si troverà alla distanza minima con il nostro Pianeta, denominato perigeo.

Quando la Luna è piena e si trova in corrispondenza del perigeo allora si parla di Superluna. Un fenomeno astronomico che capiterà appunto tra stasera e domattina, quando il satellite terrestre si troverà a circa 357122 km dalla Terra. Accadrà più precisamente alle 7:34 di domattina. Ha dichiarato Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project:

La prossima Superluna apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe rendersene conto. Si tratta di variazioni non proprio eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirale il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato.

L’osservazione è possibile da qualsiasi punto d’Italia, purché in presenza di condizioni meteorologiche ottimali. Qualora non vi siano i presupposti meteo necessari a consentire una visione chiara del fenomeno astronomico è possibile collegarsi al sito del Virtual Telescope Project, e assistere alla diretta streaming.