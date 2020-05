Superluna dei Fiori il 7 maggio, sarà l’ultima del 2020

Fonte immagine: Foto di Patricia Alexandre da Pixabay

Ultima Superluna del 2020 attesa nella notte tra il 7 e l'8 maggio, sarà la quarta di quest'anno.

Parliamo di: Astronomia

Quarto e ultimo appuntamento dell’anno con la Superluna. A circa un mese di distanza dall’evento astronomico di aprile arriva l’ultimo in programma per il 2020. Una notte in cui il satellite naturale della Terra risulterà visibilmente più luminoso e affascinante. Riprendendo la definizione dai nativi americani, quella in arrivo sarà la “Superluna dei Fiori”.

A regalarle il titolo di Superluna dei Fiori il fatto che tale evento astronomico si verifica proprio nel mese di maggio, quando le vallate dove vivevano i nativi americani si trovano nel periodo di massima fioritura. Uno spettacolo nello spettacolo, che accompagnava la visione di questa Luna particolarmente “luminosa”.

Intorno alle 20 di giovedì 7 maggio 2020 la Luna si troverà alla distanza minima, una delle minori dell’intero anno (superata solo dalle Superlune del 9 marzo e dell’8 aprile, ovvero circa 361.184 chilometri. Come detto questa sarà l’ultima occasione per ammirare tale spettacolo, in considerazione del fatto che le prossime occasioni di Luna piena non rispetteranno i requisiti previsti per acquisire lo status di “Superluna” (plenilunio entro il 90% del perigeo).

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche i principali siti del settore indicano come generalmente sereno il cielo tra il 7 e l’8 maggio. Ciò consentirà di godere a pieno dello spettacolo offerto dalla Superluna di domani, che chiuderà il miniciclo aperto aperto il 9 febbraio e proseguito a marzo e ad aprile (con la Luna più luminosa dell’anno).