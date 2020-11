Legambiente e CGIL hanno chiesto che il Superbonus 110% venga prorogato fino al 2025 e che venga ampliato il suo raggio d'intervento.

Proroga del Superbonus 110% fino al 2025. Questa la richiesta avanzata da Legambiente, CGIL, firmatati insieme ad altre associazioni di una serie di proposte rivolte al Governo Conte.

Le associazioni chiedono inoltre l’accesso al Superbonus 110% anche per chi volesse intervenire sugli immobili rimuovendo le barriere architettoniche. Non solo, si richiedono anche dei meccanismi premianti per chi realizza il maggiore efficientamento energetico.

Tra le nuove misure richieste per ampliare l’area di intervento del bonus anche la predisposizione di fondi per anticipare le spese a carico dei privati. Come si legge nella nota diffusa dalle associazioni:

Il nuovo bonus per gli interventi di risparmio energetico, messa in sicurezza antisismica, riqualificazione del patrimonio privato e dell’edilizia residenziale pubblica (il cosiddetto “bonus 110%”) rappresenta una delle scelte di politica economica e ambientale tre le più positive e “sistemiche” degli ultimi anni, per la scelta di spingere sulla qualità ambientale e rispondere per questa via anche al cambio climatico, per garantire maggiore sicurezza, per il rilancio di un settore e di una filiera dalle forti capacità anticicliche e con il maggior tasso di moltiplicazione rispetto alle risorse investite.

Tale intervento è per noi parte di una strategia più generale per il benessere delle persone, dei territori, delle città. Un benessere che è tante cose: dalla salute alla scuola, dalla vivibilità delle città ai trasporti, ma che è anche “casa”. Mai come oggi, alla luce dei drammi della pandemia, tornata al centro del dibattito.