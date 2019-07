Summit sul clima: Greta Thunberg raggiungerà gli USA in barca a vela

Greta Thunberg raggiungerà gli USA in barca a vela, confermando la sua avversione per gli aerei e il loro impatto sul cambiamento climatico.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Greta Thunberg viaggerà dal Regno Unito agli USA in barca a vela per partecipare ai vari summit per il clima. Ad annunciarlo la stessa 16enne svedese, ormai da mesi salita agli onori della cronaca per il suo impegno nel sostenere la lotta ai cambiamenti climatici. L’ispiratrice del movimento Fridays for Future partirà intorno alla metà di agosto, per sbarcare a New York nel mese di settembre.

La giovane ambientalista svedese raggiungerà gli USA a bordo di un’imbarcazione a vela. Tra gli impegni che attendono Greta Thunberg al suo arrivo a New York il Climate Action Summit ONU in programma nella Grande Mela il 23 settembre, a margine della riunione annuale delle Nazioni Unite, oltre alle manifestazioni contro i cambiamenti climatici previste per i venerdì del 20 e del 27 settembre.

Il viaggio di Greta verso il continente americano permetterà inoltre alla giovane attivista di partecipare alcune settimane più tardi alla COP25, prevista a Santiago del Cile dal 2 al 13 dicembre 2019.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 29 luglio 2019

Greta ha scelto per la sua traversata oceanica la barca da regata Malizia II, che vedrà al timone il tedesco Boris Herrmann e Pierre Casiraghi di Monaco. L’imbarcazione è dotata non soltanto di vele, ma anche di pannelli solari per garantire una traversata a zero emissioni.