Stress, per combatterlo bastano 15 minuti all’aria aperta

Lo stress può essere combattuto anche con una passeggiata di 15 minuti nella natura, ecco come e quali sono gli altri rimedi naturali consigliati.

Bastano 15 minuti a settimana all’aria aperta per ridurre in maniera decisa lo stress. Secondo quanto hanno dichiarato i ricercatori della UCSF (University of California, San Francisco) una passeggiata in un posto capace di affascinare il visitatore è la chiave giusta per vincere l’agitazione e il nervosismo. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Emotion.

Il rimedio naturale per eccellenza quindi. Una passeggiata nella natura concentrandosi sulla bellezza di ciò che ci circonda. Non un semplice stare all’aperto, ma una camminata fatta anche di momenti di pausa, nei quali concentrarsi proprio sul verde e sull’ambiente. Lo studio è stato condotto attraverso la raccolta delle testimonianze di 52 volontari, ai quali è stato chiesto di trascorrere almeno 15 minuti a settimana impegnati in tali attività. Ha dichiarato la Prof.ssa Virginia Sturm, UCSF:

Quello che mostriamo è che un tipo di intervento semplice. Essenzialmente un promemoria per il fatto che dirottare le nostre energie e la nostra attenzione all’esterno anziché all’interno può portare a miglioramenti significativi nel benessere emotivo. Sperimentare questo risveglio è una pratica davvero semplice. Basta prendersi un momento per guardare fuori dalla finestra o fermarsi a considerare le meraviglie tecnologiche che ci circondano. Possiamo mostrare ora che questa pratica può produrre effetti misurabili sul nostro benessere emotivo. Un po’ più di gioia e di connessione con il mondo che ci circonda è qualcosa di cui tutti avremmo bisogno di questi tempi.

Rimedi naturali anti-stress

Combattere lo stress è ad oggi una delle grandi sfide sul fronte del benessere. Molti si sentono spesso sopraffatti da ritmi lavorativi troppo intensi, attività che divorano il tempo libero giornaliero. Queste sono solo alcune motivazioni, alle quali si aggiungono ad esempio le difficoltà in alcune relazioni interpersonali. Alcuni rimedi naturali possono aiutare in maniera naturale a ritrovare l’equilibrio emotivo, aumentando alle volte anche la propria resilienza.

In riferimento a quest’ultimo punto impossibile non citare la pratica Yoga, la meditazione e la respirazione Zen. Tre soluzioni che aiutano non soltanto a ritrovare la calma, ma che possono aumentare la propria capacità di resistere allo stress e alle situazioni “a rischio emotivo”. Importante anche una regolare attività fisica, come utile può rivelarsi anche una semplice passeggiata.

Da non dimenticare alcune tisane rilassanti, soprattutto se a base di camomilla o valeriana. Utili in tal senso anche la lavanda, sia per la preparazione di un infuso che come aroma da diffondere negli ambienti. Importante infine una sana alimentazione, ricca di frutta e verdura per garantire il giusto apporto di vitamine e sali minerali.

Fonte: Emotion