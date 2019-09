Strangola il cane con il guinzaglio, arrestata donna

Fonte immagine: Dageldog via iStock

Una donna viene avvistata mentre strangola il cane tramite un collare a strozzo, sollevando l'animale parzialmente da terra: scatta l'immediato arresto.

Passeggiava per strada con il suo cane e, incurante di altri passanti, ha incominciato a tirare il collare a strozzo legato attorno al collo dell’animale, sollevando parzialmente il quadrupede da terra e bloccandogli il respiro. Sono queste le drammatiche immagini che provengono dagli Stati Uniti, rimbalzate da un account all’altro sui social network. Per la proprietaria dell’animale, identificata dalle autorità, è immediatamente scattato l’arresto.

Il tutto è accaduto qualche giorno fa, quando Vincent Minutello ha notato il comportamento anomalo di una proprietaria, nei pressi di Clearwater, in Florida. La donna, accompagnata da un cane legato con un collare a strozzo, trascinava il quadrupede evidentemente spaventato, per poi sollevarlo da terra bloccandogli il respiro. L’uomo, oltre a filmare la scena, è immediatamente intervenuto per chiedere alla donna di smettere, senza però sortire grandi risultati.

Stai impiccando il tuo cane, lo stai strangolando!

Il video è stato quindi condiviso sulla piattaforma Facebook, dove in pochi minuti ha raggiunto i 3.000 commenti, mentre la proprietaria dell’animale è stata identificata e arrestata dalle autorità. Ora si trova in carcere, in attesa del processo, con una libertà su cauzione fissata a 5.000 dollari.

A quanto pare, la proprietaria dell’animale sarebbe la figlia di una nota commerciante locale di vini, la quale non può però permettersi di pagare la cauzione. La donna vivrebbe da tempo in una roulotte proprio in compagnia di alcuni cani e, secondo quanto riferito da NBCNews, soffrirebbe di alcuni disturbi psicologici come conseguenza di traumi subiti in passato.

Sempre la testata statunitense riferisce come i quadrupedi siano stati posti sotto sequestro dalle autorità e consegnati alla protezione animali della cittadina. Il video dell’accaduto è disponibile a questo indirizzo, anche se la visione rimane fortemente sconsigliata a un pubblico impressionabile.

Fonte: NBCNews