#StopFakeFood: prima vittoria, oltre 1 milione di firme

Più di un milione di firme per dire stop alla agropirateria e favorire etichette oneste.

A Cernobbio in occasione del 18 forum internazionale sull’agricoltura è stata annunciata la vittoria della raccolta firme europea per ottenere l’etichettatura obbligatoria di origine dei prodotti agroalimentari in tutta la Ue.

“Abbiamo raggiunto i due quorum necessari. Oltre 1 milione di firme e il numero di 7 Paesi con quorum nazionale minimo in Italia, Belgio,Finlandia, Estonia, Irlanda, Slovacchia e Lussemburgo.

Ma firme sono arrivate da tutti i 28 Paesi – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio tra i promotori della ICE ( iniziativa dei cittadini europei) come presidente della fondazione Univerde e del comitato scientifico di Campagna Amica.

L’ex ministro dell’ambiente e dell’agricoltura

ha dichiarato:

“Le oltre 5000 sezioni locali della Coldiretti, i 1000 mercati di Campagna amica e soprattutto i giovani agricoltori sono stati determinanti per questa vittoria- continua l’ex ministro dell’agricoltura e dell’ambiente- ma anche online siamo riusciti a coinvolgere centinaia di migliaia di cittadini. Dal 2012 sono pochissime le ICE che sono riuscite a raggiungere il risultato. Questa è solo la settima ed è la prima realizzata da un alleanza tra agricoltori, ambientalisti e consumatori. Ora la nuova commissione e il nuovo parlamento europei dovranno dare una risposta chiara ed efficace con una norma che dica stop al cibo anonimo e garantisca un’onesta etichetta di origine per tutti i prodotti agroalimentari. Su questo abbiamo chiesto l’impegno del premier Conte e della Ministra Bellanova ma anche del presidente del Parlamento Europeo Sassoli.”