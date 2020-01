Stomaco e spazio per il dolce, studio USA spiega perché

In sostanza a liberare lo spazio per il dolce sarebbe il radicalmente cambiamento nella tipologia dell’ alimento . Secondo la docente il senso di sazietà maturerebbe verso lo stesso tipo di cibo, mentre mutandone caratteristiche come aroma e gusto (come accade in caso di dessert) scatterebbero dei meccanismi che favorirebbero il consumo di un’ulteriore portata.

Di un fantomatico “ stomaco supplementare” si è discusso più o meno seriamente per decenni. Soprattutto per quanto riguarda l’improvviso “liberarsi” di spazio quando, al termine di un pranzo, arriva il momento di ordinare il dolce . A molti sarà capitato di trovarsi in tale situazione, o di assistere al magico evento con protagonista il/la partner e alcuni amici o parenti.

