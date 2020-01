Stitichezza nel neonato: cause, rimedi, cosa fare

C’è da considerare comunque che in età pediatrica, nel 90-95% dei casi , la stipsi viene definita idiopatica o funzionale, perché scorporata da malattie e malformazioni congenite, alterazioni anatomiche od effetti collaterali da farmaci, complessivamente responsabili del rimanente 5% dei casi; per cui farsi prendere dal panico può solo peggiorare la situazione. Per qualsiasi dubbio o perdurare della situazione bisognerà rivolgersi ad un medico e richiedere la prescrizione di farmaci specializzati per la stipsi del bambino.

Panico in casa: il neonato piange inconsolabilmente , è nervoso, non defeca quando dovrebbe le feci sono dure, a forma di pallina. La la stitichezza nel neonato può generare veramente molta ansia nei genitori più apprensivi. Ecco alcuni consigli naturali per risolverla, fermo restando che se il problema persiste, il consiglio è sempre quello di rivolgersi direttamente ad un medico.

