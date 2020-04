Stile di vita sano riduce di un terzo il rischio di ictus

Abbiamo riscontrato che alcuni cambiamenti verso uno stile di vita salutare, persino quando sei nei tuoi “50”, presenta ancora il potenziale per prevenire l’ictus. Le donne che hanno operato modifiche al loro stile di vita durante la mezza età hanno ridotto il loro rischio a lungo termine di un quarto relativamente all’ictus in generale, e di un terzo per quanto riguarda uno specifico tipo, l’ictus ischemico.

