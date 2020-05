Sterilizzatori UV: addio a virus e batteri senza agenti chimici

Gli agenti chimici sono pericolosi e inquinanti: si può disinfettare oggetti e superfici anche coi raggi UV. Ecco come.

Parliamo di: Coronavirus

In questi giorni in cui si fa un gran parlare di Coronavirus, è fondamentale mantenere un adeguato regime sanitario, pulirsi le mani con frequenza e sanificare continuamente il cellulare e gli oggetti di uso comune ogni volta che usciamo di casa. E la buona notizia è che non occorre necessariamente ricorrere a prodotti chimici aggressivi e inquinanti. Si può ottenere lo stesso scopo con gli sterilizzatori UV in grado di annientare in tempi rapidi il 99,9% di virus, batteri, allergeni e perfino muffe.

La cosiddetta radiazione ultravioletta germicida consiste in un fascio di luce ultravioletta di opportuna lunghezza d’onda, capace di disgregare il DNA o l’RNA dei microorganismi. Ciò di fatto impedisce loro di riprodursi e dunque, in ultima istanza, di essere dannosi, e dipende dal fatto che virus e batteri hanno una scarsa protezione dall’UV e non possono sopravvivere ad un’esposizione prolungata.

Sulla scia di questa osservazione, sono stati sviluppati diversi dispositivi che è possibile utilizzare come coadiuvanti nella disinfezione domestica quotidiana. Si tratta di lampade speciali o scatole germicide in cui basta infilare gli oggetti per una sanificazione pressoché totale.

Sono utilizzate in ambito medico e non solo da molto tempo. Per esempio, negli ospedali ci sono dei macchinari a emissione UV che disinfettano le sale operatorie, mentre Boeing ha progettato un prototipo di bagno autopulente per aeromobili che sfrutta i raggi UV per disinfettarsi da sé dopo ogni utilizzo.

Le lampade tornano particolarmente utili per la disinfezione delle superfici, mentre i box UV sono perfetti per piccoli oggetti come smartphone, occhiali, gioielli e perfino le mascherine riutilizzabili. Se usati con attenzione, tali presìdi risultano assolutamente sicuri: l’importante è non dirigere mai i raggi UV contro la pelle o gli occhi. Qui di seguito, abbiamo raccolto i migliori sterilizzatori a luce UV da comprare online.

Compatto & Sicuro WBLin Scatola Sterilizzatore WBLin Box sterilizzatore domestico con Lampada germicida a Raggi ultravioletti. Per sanificazione di cellulari, biancheria intima, dispositivi elettronici. 69,00 € su Amazon

Scatola di Disinfezione Box Sterilizzatore Box Sterilizzatore UV, 59S a LED con 8 Perline. Ideale per Cellulari, Occhiali, Strumenti di lavoro e molto altro 89,99 € su Amazon

Massima Igiene Sterilizzatore per Spazzolino da Denti TopHGC Sterilizzatore per spazzolino da Denti, portaspazzolino Elettrico Sterilizzazione UV Asciugatura a Parete sterilizzata con Dispenser di dentifricio. 18,99 € su Amazon 35,98 € risparmi 17 €

Per le Mamme Sterilizzatore UV per Ciuccio Nuvita 1556 MellyPlus Sterilizzatore UV per ciuccio e tettarelle per Biberon. Elimina 99.9% di germi e batteri in modo sicuro. 22,95 € su Amazon