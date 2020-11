Stelle cadenti e pianeti nel cielo di novembre

Novembre sarà un mese ricco di eventi astronomici da non perdere come le stelle cadenti Andromedidi o gli allineamenti tra pianeti e Luna.

Meteore e stelle cadenti riempiranno di magia le notti di novembre. Diversi gli appuntamenti astronomici previsti per questo mese, che hanno preso il via lo scorso fine settimana con il passaggio tra sabato e domenica delle Tauridi.

In base al calendario lunare risulteranno favoriti gli eventi astronomici previsti per le due settimane centrali di novembre. Questo perché potranno contare su una minore luminosità del satellite terrestre.

Stelle cadenti e meteore

Il prossimo appuntamento con stelle cadenti e meteore è in programma questa settimana con il passaggio delle Andromedidi. Si tratta dei frammenti residui della cometa 1741 Biela, spaccatasi in due nel 1852. Le sue meteore attraversano la Terra in momenti differenti, compresi tra ottobre e dicembre. Il prossimo passaggio a maggiore visibilità è previsto tra il 12 e il 14 novembre.

Seguirà il passaggio delle Leonidi, meteore che rappresentano ciò che resta della comete Temple-Tuttle. Il picco è previsto per martedì 17 novembre 2020, quando saranno visibili circa 10-15 elementi all’ora. Il programma di novembre si concluderà entro il 21 novembre con il passaggio delle Alfa Monocerontidi.

Luna e pianeti

Novembre si rivela un mese particolarmente interessante anche sul fronte degli allineamenti tra la Luna e gli altri pianeti del sistema solare. Un primo esempio è previsto per le prime ore del 13 novembre, quando sarà possibile ammirare la presenza ravvicinata di Luna, Venere e Mercurio. Occorrerà guardare verso Est-Sud-Est tra le 5:20 e le 6:30, attenzione quindi al sorgere del Sole, soprattutto se utilizzerete telescopi o binocoli.

Il 19 novembre sarà il turno di Saturno e Giove, che si allineeranno alla Luna. Direzione Sud-Ovest, il momento migliore per osservare il fenomeno sarà dopo le 18:30. La serie di allineamenti tra i pianeti del sistema solare e la sfera lunare si concluderà il 25 novembre 2020. A partire dalle 17 è previsto l’allineamento tra il satellite terrestre e Marte, da osservare guardando verso Sud-Est.