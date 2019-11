Stati Generali Green Economy 2019: rinnovabili quasi ferme in Italia

Presentata oggi a Ecomondo la Relazione sullo Stato della Green Economy 2019: male le rinnovabili, Italia più competitiva su biologico e riciclo rifiuti.

Emergono alcune importanti criticità dalla Relazione sullo Stato della Green Economy 2019. Presentato oggi durante la sessione plenaria di apertura degli Stati Generali della Green Economy, il bilancio suona poco incoraggiante su diversi fronti. A cominciare da quello relativo alle emissioni di CO2, che non accennano a calare da 5 anni. Male anche le rinnovabili, la cui crescita è indicata come “quasi ferma”.

In base alla relazione presentata oggi durante gli Stati Generali della Green Economy 2019 stenta a decollare in Italia l’ecoinnovazione, mentre al contrario il parco auto italiano si conferma il più “denso” d’Europa con 644 vetture ogni mille abitanti. Sempre sul fronte veicolare in aumento dal 2018 le emissioni dei nuovi veicoli mentre peggiora il tasso di circolarità. Diverse le criticità emerse, a fronte di alcune eccellenze italiane nei settori della Green Economy secondo quanto sottolineato da Edo Ronchi, Consiglio Nazionale della Green Economy:

Sono registrate alcune eccellenze italiane nel campo della Green Economy, ma emergono anche molte criticità: sostenere le eccellenze e recuperare le difficoltà è la via da perseguire per lanciare un concreto Green New Deal in Italia. Nulla ha potenzialità di sviluppo comparabili con quelle della Green Economy che se adeguatamente promosse ed estese, potranno trascinare investimenti e nuova occupazione.

La Relazione sullo Stato della Green Economy 2019 è stata redatta sulla base di 9 aree tematiche strategiche, ritenute indicatori validi per esprimere l’andamento dei singoli Paesi in relazione alla Green Economy. Di seguito quanto concerne l’Italia: