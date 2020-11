Stati Generali della Green Economy 2020: la situazione in Italia

Fonte immagine: iStock

Prendono il via oggi 3 novembre gli Stati Generali della Green Economy 2020, presenti diversi ministri incluso Sergio Costa.

Prendono il via oggi alle 11:15 gli Stati Generali della Green Economy 2020. L’evento si svolgerà in versione digitale a causa delle misure restrittive imposte per combattere l’emergenza Covid-19. Interverranno durante la sessione plenaria inaugurale diversi ministri della Repubblica, tra cui Sergio Costa (Ambiente), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Vincenzo Amendola (Affari Europei) e Dario Franceschini (Beni Culturali e Turismo).

Alla vigilia degli Stati Generali della Green Economy è intervenuto Edo Ronchi, Consiglio nazionale della Green Economy, che ha dichiarato:

La Green Economy non è solo un’economia decarbonizzata. È anche competitiva perché circolare nell’uso di risorse scarse e punta a rafforzare la nostra bioeconomia rigenerativa. Solo una Green Economy può alimentare uno sviluppo durevole, in grado di valorizzare digitalizzazione e innovazione, di promuovere nuovi investimenti, di creare molti nuovi posti di lavoro valorizzando le potenzialità dell’Italia, tutelando il suo straordinario capitale naturale e culturale.

Green Economy e pandemia

Green Economy come chiave per migliorare le condizioni ambientali, ma anche guarda al futuro con maggiore fiducia. Tuttavia il quadro italiano si conferma ancora una volta irregolare, come dimostrano le anticipazioni sull’andamento dell’economia “verde” in Italia: