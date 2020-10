Stati Generali della Green Economy 2020: 3 e 4 novembre in digitale

Fonte immagine: iStock

Tornano dal 3 al 4 novembre 2020 gli Stati Generali della Green Economy, quest'anno previsti unicamente in formato digitale.

Si svolgeranno come previsto il 3 e 4 novembre gli Stati Generali della Green Economy 2020. A cambiare saranno tuttavia le modalità di svolgimento e partecipazione. A causa della seconda ondata di Coronavirus in Italia saranno esclusivamente digitali. Sarà la nona edizione dell’evento, che si svolgerà in collegamento con Ecomondo–Key Energy.

Sviluppo sostenibile al centro anche del tema di quest’anno, che sarà “Il green deal al centro del Piano di rilancio per l’Italia – Una nuova fase per la Green Economy“. Due giorni organizzata come di consueto dal Consiglio Nazionale della Green Economy in collaborazione col Ministero dell’Ambiente e il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione UE.

La giornata del 3 novembre si aprirà con la sessione plenaria intitolata “Il green deal al centro del Piano di rilancio italiano Una nuova fase per la Green Economy“. Durante l’incontro Edo Ronchi presenterà la Relazione 2020 sullo stato della Green Economy in Italia. Parteciperanno all’incontro di apertura il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro degli degli Affari Europei Vincenzo Amendola, il Vice Ministro dell’Economia Antonio Misiani e la Vicepresidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati Rossella Muroni. A moderare la discussione la giornalista RAI e presidente WWF Italia Donatella Bianchi.

Nella giornata del 4 novembre si svolgerà la sessione plenaria internazionale intitolata “Governi e imprese green nel nuovo contesto globale“. Moderatore sarà Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Annunciato, ma non ancora confermato, l’intervento in apertura di Riccardo Fraccaro, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Stati Generali della Green Economy 2020, gli altri eventi

Oltre ai due eventi principali anticipati poco sopra, gli Stati Generali 2020 offriranno anche altri spunti sul fronte della Green Economy. Tra questi figurano i tre approfondimenti previsti per il 3 novembre, intitolati “Le misure per l’economia circolare nel Recovery Plan nazionale“, “Le opportunità del Green Deal per il settore agroalimentare italiano” e “Finanziare la rigenerazione urbana come pilastro per il Recovery Plan per l’Italia“.

Il 4 novembre seguiranno le sessione plenaria internazionale due incontri. Gli eventi sono intitolati “Finanziare la neutralità climatica. La roadmap di Italy for climate per orientare i finanziamenti del Recovery Plan” e “Lesscars: La nuova generazione della mobilità“.