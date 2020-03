Start The Future: come rispondere alla sfida del cambiamento climatico

Fonte immagine: Start The Future

Big Data for Innovative Services, energia sostenibile, AI for Earth Observation, smart cities e mobilità sostenibile al centro dell'evento del 7 aprile.

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha costretto l’Italia a rallentare i suoi ritmi, fino a fermarsi del tutto; in molti Paesi, come il nostro, sta incidendo a tutti gli effetti sui sistemi economici, sanitari ed educativi. Sta cambiando la società in un modo che sarà davvero quantificabile solo nel lungo termine. Ecco perché oggi è importante accelerare i processi di analisi strategica al fine di anticipare le battaglie più importanti, quelle per il pianeta.

Abbiamo a disposizione un enorme potenziale tecnologico che, abbinato al genio, creatività e capitale umano, può essere utilizzato per affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Robotica, Intelligenza Artificiale, Big Data, strumenti di Comunicazione e Marketing avanzati, prototipi, realtà virtuale e aumentata, oggi più che mai, possono essere utilizzati per individuare opportunità di supporto per affrontare i grandi cambiamenti globali e i contesti emergenziali internazionali.

In questo contesto nasce Start The Future, un evento interamente online e gratuito in programma il 7 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, nato per rispondere all’emergenza sanitaria attuale e ad altre sfide globali utilizzando l’innovazione tecnologica e digitale. L’evento ha l’obiettivo di connettere, utilizzando il modello dell’Open Innovation, i diversi attori dell’ecosistema per individuare soluzioni di supporto a cittadini, imprese, scuole, strutture sanitarie ed enti governativi che in questo momento stanno fronteggiando una situazione emergenziale.

Big Data for Innovative Services, energia sostenibile, AI for Earth Observation, smart cities e mobilità sostenibile saranno al centro del dibattito a cui tutti siamo invitati a partecipare. Discutere dei cambiamenti climatici è necessario per vincere la sfida più grande che siamo chiamati ad affrontare, quella ambientale. L’obiettivo è l’informazione completa per permettere a tutti di comprendere l’importanza della salvaguardia dell’ambiente in un mondo che, nonostante l’avanzamento tecnologico ed evolutivo, è stato bloccato da un virus. Contro il Covid-19 e per la società in cui viviamo, oggi più che mai, è importante schierarsi, partecipare, dibattere. Per noi, per il nostro pianeta, per tutti.