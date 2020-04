Start The Future: come rispondere al climate change dopo il coronavirus

Come si batte un nemico invisibile e letale come il coronavirus? Con idee innovative e nuovi paradigmi di azione in grado di traghettarci verso un nuovo mondo che ha fatto tesoro dell’esperienza, drammatica, della pandemia.

Su queste basi andrà online oggi Start The Future, evento internazionale gratuito organizzato dal Web Marketing Festival, che consentirà di scambiarsi idee e ascoltare speaker di altissimo livello per capire quali saranno i cambiamenti in quattro settori chiave: Health, Climate Change, EduTech e Digital Transformation.

In particolare, per i nostri lettori sarà interessante il blocco di interventi pomeridiani (a partire dalle ore 15.30) dedicati ai Cambiamenti Climatici. Ad aprire il panel dell’evento dedicato al climate change sarà Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, cui seguiranno Eleonora Cogo – Senior Scientific Manager presso la divisione Climate Simulation and Prediction a Bologna – e Matteo Campofiorito, direttore responsabile di GreenStyle che offrirà una panoramica degli effetti ambientali dell’attuale pandemia.

Il programma completo, consultabile su Start The Future, vede coinvolti nomi quali quello dell’architetto Carlo Ratti, uno degli innovatori più geniali e creativi in ambito mondiale, il direttore dell’ASST di Lodi Massimo Lombardo, il sociologo Francesco Morace e tanti altri.

La conduzione di Start The Future sarà affidata a Cosmano Lombardo e a Giorgia Palmas con inizio previsto in diretta streaming dalle ore 13.30.