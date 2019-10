Star ABBA difende Greta dagli hater: è diventata incubo dei populisti

Björn Ulvaeus degli ABBA è intervenuto per sostenere Greta Thunberg dopo gli attacchi di diversi hater in tutto il mondo, ecco le sue dichiarazioni.

Björn Ulvaeus degli ABBA si è schierato in difesa di Greta Thunberg. L’ex star della musica disco anni ’70 è intervenuto a supporto della giovane attivista svedese, nelle ultime settimane oggetto di diversi feroci attacchi da parte degli hater. Un personaggio diventato presto scomodo, ha commentato il musicista durante una video-intervista, e che ora rappresenta “l’incubo dei populisti”.

Nelle ultime settimane Greta Thunberg è stata attaccata da più parti, da Radio Maria al preside di una scuola cattolica in Australia passando per un allenatore di calcio giovanile e al preoccupante commento Facebook di un insegnante statunitense: quest’ultimo ha espresso rammarico per non poter avere con sé il suo fucile da cecchino in occasione della visita della sedicenne svedese in programma a Iowa City. Da non dimenticare anche il fantoccio con le sembianze di Greta appeso a un cavalcavia a Roma. Ha affermato Ulvaeus durante l’intervista:

Uno dei tanti effetti dell’operato di Greta è vedere come il patriarcato se la stia facendo sotto per paura di una ragazzina di 16 anni con dei superpoteri. Lei dice che ciò di cui abbiamo bisogno ora sono la scienza e l’intelligenza, non il vecchio stantio nazionalismo e le teorie cospirazioniste. Come si permette?

L’ex ABBA si è soffermato anche sul carattere femminista della battaglia portata avanti da Greta, sottolineando inoltre l’inopportunità di attacchi di un certo tipo, perlopiù da parte di uomini, ai danni di una ragazzina di appena sedici anni:

Lei sta portando avanti una battaglia femminista sotto diverse spoglie: quel che fa Greta fa impazzire e arrabbiare molte persone, prevalentemente uomini, e faccio fatica a capire da dove provenga tutta questa cattiveria nei suoi confronti. Come puoi abbassarti così in basso criticando l’aspetto di una ragazzina? Una ragazzina! La ragione è ovviamente la mancanza di contro argomentazioni.