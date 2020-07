Sport agonistico: si può praticare facendo una dieta vegana?

Fondamentali, infine, gli omega 3, soprattutto per chi pratica sport agonistico: «I vegetali sono un’ottima fonte di acidi grassi Omega 3 e sono utilizzabili in parecchi piatti (purché usati a freddo). Penso alle noci , ai semi di lino e di chia macinati e all’olio di semi di lino. Due porzioni al giorno soddisfano i fabbisogni e una porzione corrisponde per esempio 30 grammi di noci ».

Leonardo Di Caprio , Joaquin Phoenix : tra le star non serve cercare molto per trovare chi pratica una dieta 100% vegana ; la vera sorpresa è che anche tra chi pratica sport a livello agonistico di puristi ce ne sono parecchi: Carl Lewis , con i suoi piedi veloci, le regine del tennis Venus e Serena Williams, ma anche Marco Bergamasco, ex star della nazionale italiana di rugby e la ciclista italiana Antonella Bellutti , due volte campionessa olimpica. Il vegan , insomma, piace proprio a tutti. Nel 2020, però, c’è ancora chi storce il naso, sostenendo che per chi pratica sport potrebbe essere fisicamente troppo impegnativo.

