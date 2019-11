Spesa amica del clima: 10 consigli per un Eco menu

Da Greenpeace dieci consigli per una spesa casalinga amica del clima e della salute: ecco quali sono i cibi da preferire.

Un Eco Menu per aiutare il clima a tavola. Greenpeace ha diffuso oggi un decalogo destinato a chi vuole fare la spesa prestando attenzione alla lotta ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità degli alimenti consumati. Gusto, salute e tradizione al centro delle portate consigliate dall’associazione, che invita a selezionare con cura i propri acquisti.

Nel mirino dei cibi poco amici del clima sono finiti ad esempio i cibi ultra-processati, così come le carni da allevamenti intensivi o la soia coltivata su terreni sottratti alle foreste. Come sottolineato da Greenpeace in una nota:

Nell’Eco Menu diffuso da Greenpeace indicazioni relative a frutta, verdura, carne, ma anche un rimando a un’alimentazione sana ed equilibrata come la Dieta Mediterranea. Ha commentato Federica Ferrario, responsabile campagna agricoltura di Greenpeace Italia:

Come consumatori possiamo fare molto per invertire questa tendenza attraverso le nostre scelte quotidiane. Anche la politica deve fare la sua parte. Servono scelte chiare ed efficaci: utilizzare i fondi pubblici della Politica agricola comune (PAC) per il sostegno delle produzioni ecologiche e non per quelle intensive, approvare una normativa europea per fermare il commercio di materie prime prodotte distruggendo le foreste, e impegnarsi ad istituire una rete di santuari marini per proteggere almeno il 30 per cento dei nostri mari.