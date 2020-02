Spazzolino elettrico non sempre la scelta migliore secondo alcuni test

Un'associazione di consumatori austriaca ha messo a confronto alcuni modelli di spazzolino elettrico, ecco i risultati dei test.

Non sempre passare allo spazzolino elettrico rappresenta la scelta migliore. Almeno secondo quanto emerge dalla ricerca condotta dall’associazione di consumatori austriaca Konsument, che verificato l’efficienza e la convenienza di 9 modelli. Ne è derivata una classifica, stilata in base all’efficacia del dispositivo per quanto riguarda l’igiene orale, ma anche al suo costo in termini economici.

Particolare interessante è quello derivato dal confronto tra l’autonomia dei vari dispositivi per l’igiene orale, che va dai 40 minuti dell’Oral-B Pro 700 fino alle 2 ore del modello Happybrush.

Capitolo a parte la batteria, che una volta esaurita non potrà essere sostituita, ma sarà necessario acquistare un nuovo spazzolino elettrico. Caratteristica comune a tutte le marche esaminate. Questa la classifica redatta da Il Salvagente in base ai punteggi assegnati ai modelli analizzati:

Braun Oral-B Pro 900 Sensi Ultra Thin – Prezzo: 51 euro (Amazon) – Giudizio: Buono (72/100); Silk’n Sonic smile – Prezzo: 139 euro (Amazon) – Giudizio: Buono (68/100); Braun Oral-B Pro 2 2000N – Prezzo: 50,61 (AMAZON) – Giudizio: Buono (66/100); Oral-B Pro 700 – Prezzo: 80 euro (Amazon) – Giudizio: Buono (64/100); Grundig tb 8730 – Prezzo: 59 euro (Amazon) – Giudizio: Buono (64/100); Happybrush sonic – Prezzo: 60 euro (Amazon) – Giudizio: Buono (62/100); Newgen spazzolino medicamentale – Prezzo: 29,95 euro – Giudizio: Medio (52/100); Philips Sonicare 4500 Protective Clean – Prezzo: 89,49 euro – Giudizio: Medio (46/100).

Fonte: Test - Il Salvagente