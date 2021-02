Spazzolini in Bamboo: la scelta giusta per sé e per l’ambiente

Basta plastica, soprattutto se esiste un'alternativa ecosostenibile. Parliamo di spazzolini da denti in bamboo.

Non è detto che per mantenere una corretta igiene orale sia necessario martoriare il pianeta più di quanto non abbiamo già fatto. Per esempio, sapevate che oggigiorno esistono spazzolini in bamboo biodegradabili, ecocompatibili, igienici e sicuri? E costano anche meno degli omologhi di plastica. Insomma, non avete più scuse.

Un Grave Problema

Dal momento in cui fu creato il primo moderno spazzolino da denti, negli anni ’30 del secolo scorso, sono cambiate parecchie cose. Oggigiorno vengono prodotti, utilizzati e gettati via milioni di spazzolini in tutto il mondo, e mentre un tempo erano fatti di materiali e setole biologici, oggi invece si adotta plastica e nylon. E poiché questo materiale è virtualmente indistruttibile e molto difficilmente riciclabile, significa che nei nostri mari e nell’ambiente ci sono ancora in circolazione -frammentati e invisibili- gli spazzolini del 1930.

Può sembrare una cosa da poco: in fondo, si tratta di pochi grammi di plastica colorata. Ma moltiplicatelo per i 300 spazzolini che acquista ogni persona mediamente nella vita, e poi moltiplicate ancora per tutti gli esseri umani del pianeta. Il risultato è una massa spaventosa di oltre 20 miliardi di spazzolini che finiscono sotto varie forme nell’ambiente, e lì restano per l’eternità. E molti milioni di essi sono spazzolini elettrici, il che significa che risultano più voluminosi e che includono pure circuiti e batteria.

Se mettessimo in fila gli spazzolini gettato via in un anno nei soli Stati Uniti, spiega il National Geographic, potremmo fare il giro della terra 4 volte. Ma la buona notizia è che possiamo mettere un freno al fenomeno tutti assieme. Fino a non molto tempo, la plastica era talmente ubiqua che risultava impossibile spazzolarsi i denti senza toccare un polimero; d’ora in avanti, invece, si può dare un contributo tangibile rinunciando allo spazzolino del supermercato e scegliendo alternative ecosostenibili. Come per l’appunto gli spazzolini in bambù.

Spazzolini Bamboo: Vantaggi

A differenza dei prodotti sintetici, gli spazzolini di bamboo sono completamente naturali poiché vengono prodotti dal legno e dalle fibre delle canne di bamboo; piante caratterizzate da una crescita estremamente rapida e per questo considerate un legno d’elezione per questo tipo di usi.

Gli spazzolini in bamboo forniscono il medesimo livello di pulizia e igiene, e in più durano tranquillamente almeno 3 mesi, che è il tempo oltre il quale i dentisti raccomandano comunque la sostituzione. Dunque, di fatto, non c’è differenza dal punto di vista dell’utente finale. Ma poiché sono completamente privi di BPA e altre sostanze pericolose, fanno bene all’ambiente e a sé stessi.

Sopratutto se consideriamo che oramai vengono commercializzati -in confezioni di cartoncini riciclato e riciclabile- a prezzi davvero molto convenienti: spesso a meno di 1€ ciascuno. Una cifra anche tre o quattro volte inferiore a quelle degli spazzolini premium di marca del supermercato.

👉🏼Consigli per l’uso: Il bambù è un materiale che si mantiene al meglio quando viene tenuto in un ambiente asciutto; consigliamo dunque di non tenerlo in un bicchiere, in cui è facile che ristagni l’acqua. Meglio poggiarlo su una superficie piana su cui può liberamente asciugare dopo l’uso.

Spazzolini Bamboo: Smaltirli Correttamente

Per smaltire in modo corretto uno spazzolino di bambù usato, basta seguire questi semplici accorgimenti:

Se avete pazienza, l’optitmum sarebbe separare con una pinza le setole e gettare queste ultime nella plastica. Il manico, privato delle setole, può andare nell’umido, tanto bastano 4 mesi di compostaggio per eliminarlo. Questa è la soluzione migliore, a impatto zero. Spezzare il manico in pezzi più piccoli accelera la decomposizione; a quel punto, potete letteralmente gettarlo anche in giardino. Sono ottimi anche per accendere il fuoco nel caminetto.

In alternativa, potete spezzare la parte che contiene le setole e gettatela nell’indifferenziata, mentre il resto del manico può andare nell’umido, ma questa soluzione non è a impatto zero.

