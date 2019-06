Spandiconcime per orto e giardino: modelli migliori

Lo spandiconcime è uno strumento indispensabile per fertilizzare correttamente l'orto e il giardino: ecco quali sono i modelli migliori.

Lo spandiconcime è un attrezzo davvero utile per tutti coloro che si trovano a dover gestire un giardino oppure un orto di medie o grandi dimensioni. La fertilizzazione del terreno è sempre fondamentale, per garantire la crescita rigogliosa di fiori oppure verdura, tuttavia la pratica può risultare poco agevole quando non si utilizzano degli strumenti giusti. Lo spandiconcime sopperisce a questo problema, fornendo una soluzione che permette di distribuire in modo omogeneo le sostanze fertilizzanti – anche di origine organica – sul proprio campo da coltivare. Ma quali sono i modelli da prendere in considerazione?

Esistono diverse tipologie di spandiconcime, a seconda delle necessità d’uso e della destinazione dell’area da coltivare. In linea generale, l’attrezzo è dotato di ruote e presenta un vano dove inserire il concime. Sul fondo del vano stesso è presente una fessura, che permette di distribuire in modo uniforme le sostanze nutritive quando lo strumento viene messo in movimento. Sul mercato è possibile trovare varietà manuali, quindi con manubrio affinché possano essere agilmente spinte, oppure da collegare ai mezzi agricoli, ad esempio i trattori. Le varie alternative si differenziano per materiali costruttivi, grandezza delle ruote e ampiezza del vano, tipo di traino ed eventuali sistemi automatizzati per la distribuzione del concime. Di seguito, qualche consiglio.

Spandiconcime per orto e giardino: i migliori

Stocker, carrello spandiconcime professionale

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione professionale, adatta anche a giardini di medie e grandi dimensioni, Stocker propone uno spandiconcime dalla buona qualità costruttiva. Dotato di un contenitore da ben 25 litri, capace quindi di garantire una buona autonomia per tutte le attività nell’orto, questo concimatore offre un diametro di spaglio di ben cinque metri. Le grandi ruote, abbinate al comodo manubrio, permettono di condurlo facilmente sulla gran parte di tipologie di campo, mentre appositi strumenti di regolazione permettono di monitorare e gestire secondo le proprie esigenze la quantità di concime da rilasciare sul terreno a ogni singolo passaggio.

Resistente e semplice da usare, è dotato anche di una copertura di protezione per il concime. Secondo gli acquirenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : carrello comodo da spingere, contenitore ampio, buon ritmo nel rilascio del concime;

: carrello comodo da spingere, contenitore ampio, buon ritmo nel rilascio del concime; Contro: le ruote potrebbero rendere faticosa la spinta su terreni irregolari.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 103.10 euro. Qui per acquistarlo.

Wiltec, spandiconcime per trattorini

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione da collegare a piccoli mezzi agricoli, come un trattorino, Wiltec propone il suo spandiconcimi multiuso. Grazie a un gancio all’altezza di 25-50 centimetri, è compatibile praticamente con i principali mezzi di medie dimensioni, inoltre l’attacco è flessibile per garantire il massimo della versatilità d’uso. Gli pneumatici gonfiati ad aria garantiscono una buona marcia, anche sui terreni irregolari, inoltre non sono necessarie opere di manutenzione cicliche con olio e lubrificanti. Il contenitore, in rigida plastica, permette di contenere fino a 30 chilogrammi di concime, con una larghezza di spaglio di 2-3 metri.

Oltre per il concime, questo attrezzo può essere impiegato anche per lo spargimento di sale, calce e semi. Secondo gli acquirenti online, la proposta presenta i seguenti vantaggi e svantaggi.

Pro : buona resistenza, facilità di collegamento al trattore, facilità d’uso;

: buona resistenza, facilità di collegamento al trattore, facilità d’uso; Contro: migliorabili i materiali del contenitore.

Lo spandiconcime è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 99.87 euro. Qui per acquistarlo.

Scotts Miracle-Gro, concimatore e seminatore

Infine una proposta adatta anche all’appassionato di giardinaggio o all’utente amatoriale: Scotts Miracle-Gro offre infatti il suo spandiconcime Evergreen, pensato sia per la concimazione che per la semina del campo. Modello a spinta e con ruote piene, dotato di apposito manubrio, presenta un’area di spaglio di circa 45 centimetri, ideale soprattutto per la manutenzione del prato. Ancora, presenta dei comodi comandi per l’avvio e la chiusura dell’erogatore del fertilizzante, per un utilizzo ottimizzato per le soluzioni di fertilizzazione o di semina della stessa Scotts.

Ideale per le medie dimensioni, può essere impiegato anche per la distribuzione di diserbanti, spesso necessari quando si vuole limitare la crescita di erbacce nel prato. Secondo gli utenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : buona distribuzione del concime o del fertilizzate, utilizzo facile e immediato;

: buona distribuzione del concime o del fertilizzate, utilizzo facile e immediato; Contro: non è destinato all’utenza professionale.

Il prodotto è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 47.14 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

La redazione consiglia lo spandiconcime Wiltec, se in possesso di un mezzo agricolo da giardino. Per l’appassionato di giardinaggio non professionale, soprattutto se già abituato all’uso di concimi e fertilizzanti Scotts Miracle Gro, si consiglia invece il concimatore Evergreen.