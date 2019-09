Sostenibilità agroalimentare nel Lazio: intervista all’assessore Enrica Onorati

Sostenibilità della filiera agroalimentare nella Regione Lazio: le nostre domande all'assessore Enrica Onorati.

Si avvicina il Pizza Romana Day (12 settembre prossimo), evento organizzato da Agrodolce in collaborazione con Regione Lazio e ARSIAL, sponsorizzato da Birra del Borgo con la sua LISA, e che vede come media partner GreenStyle, Repubblica Sapori, Radio Sonica. Un giorno importante per parlare di pizza romana fatta a regola d’arte, ma anche di impasti sostenibili, sia dal punto di vista delle materie prime, sia dell’impatto sull’ambiente e sulle persone che quotidianamente lavorano nel comparto agroalimentare.

Non è un caso che la centralità di queste tematiche abbia consentito la collaborazione al Pizza Romana Day da parte dalla Regione Lazio e da ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio). Per approfondire le attività a sostegno della sostenibilità agroalimentare portate avanti dalla Regione Lazio abbiamo rivolto alcune domande ad Enrica Onorati, Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali.

Assessore Onorati, ci può spiegare cosa vuol dire, in pratica, parlare di filiera agroalimentare sostenibile nel Lazio?

Innanzitutto vorrei inquadrare in senso più ampio il concetto di “sostenibilità” che spesso viene ricondotto alla sola, per quanto importantissima, sostenibilità ambientale. La sostenibilità, a cui lavoriamo quotidianamente, deve essere anche economica e sociale perché solo la coesistenza di questi elementi ci può far parlare di crescita sostenibile.

L’agricoltura, per sua natura e per suo vantaggio, deve essere sostenibile perché rappresenta un settore primario per l’uomo; il mezzo fondamentale per l’approvvigionamento di cibo.

Nel Lazio perseguiamo questo indirizzo con convinzione e tenacia perché riteniamo fondamentale “giocare le carte” della qualità e del rispetto per l’ambiente in risposta a mercati che, troppo spesso, pretendono un’agricoltura massificata e intensiva. Ce lo chiedono i cittadini-consumatori, sempre più attenti ai temi della spesa consapevole, della salute, della sicurezza alimentare. Sono proprio loro i nostri migliori alleati.

La nostra agricoltura deve essere integrata con il paesaggio, deve completarlo, migliorarlo, puntare alla qualità al fine di creare valore aggiunto.

Come? Ad esempio, promuovendo e sostenendo le buone pratiche agricole che riducono e impiegano correttamente i fitofarmaci, puntano ad una nuova cultura del consumo razionalizzando l’utilizzo della risorsa idrica, promuovono l’economia circolare e green all’interno del comparto.

Per quanto concerne la sostenibilità economica e l’organizzazione delle filiere in agricoltura, è opportuno citare, tra gli strumenti comunitari disponibili, le misure del PSR per la “Cooperazione”. Già nel prossimo autunno, apriremo una nuova stagione di bandi pubblici per l’erogazione di contributi alle imprese volti a sostenere la cooperazione di filiera, progetti di filiera organizzata, progetti pilota, attività promozionali condivise.

Stiamo anche lavorando alla costruzione di reti per favorire la partecipazione dei GAL (Gruppi di Azione Locale), enti sussidiari, di prossimità e per sviluppare partenariati con università e gruppi di studio e ricerca.

Concluderei dicendo che la crescita sostenibile non attiene solo ad una revisione delle regole ma anche ad un profondo cambio culturale. Servono norme e contributi pubblici che fungano da facilitatori (e questo è il compito primario delle istituzioni) e, al contempo, serve la convinzione matura da parte del mercato che la qualità rappresenta un’opportunità per tutti: per l’ambiente e per l’economia.