Soluzione minerale miracolosa: Ministero Salute invita a non berla

Fonte immagine: Foto di Hans Braxmeier da Pixabay

Il Ministero della Salute ha diffuso un'allerta nella quale invita a non consumare Soluzione Minerale Miracolosa, prodotto venduto online.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Allerta effetti nocivi legati al consumo di Soluzione Minerale Miracolosa. A diffondere l’avviso legato alla sicurezza dei consumatori è il Ministero della Salute, che ha raccolto la segnalazione diramata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in risposta al crescente consumo di tale prodotto, acquistabile online. Secondo le autorità sanitarie in alcuni casi gli esiti sarebbero stati persino mortali.

Le informazioni relative agli effetti nocivi legati al consumo di Soluzione Minerale Miracolosa arrivano da 18 Paesi, mentre al momento non sono stati registrati casi in Italia. L’allarme ministeriale per la sicurezza alimentare dei consumatori interessa anche Supplemento Minerale Miracoloso, Soluzione di Purificazione dell’acqua e Soluzione di biossido di cloro.

L’utilizzo di Soluzione Minerale Miracolosa viene promosso dall’organizzazione “Genesi II Chiesa della salute e guarigione” già dal 2006, con la promessa di curare tra gli altri anche HIV, cancro, epatite, tubercolosi, autismo e dengue, tanto da portare la FDA (Food and Drug Administration) statunitense a diffondere nel 2010 un’allerta invitando i cittadini a non consumarla.

Il supposto rimedio è composto da una soluzione di clorito di sodio al 28% che dovrà essere abbinata a un “attivatore”, di solito rappresentato da acido cloridrico, acido citrico o in alternativa del semplice succo di limone. Una volta attivata la reazione si ottiene un biossido di cloro la cui efficacia per la salute umana non è mai stata certificata da alcuno studio scientifico.

L’unico utilizzo al momento riconosciuto per il biossido di cloro è quello come disinfettante industriale per le acque, le superfici e in alcuni limitati casi per gli alimenti. Nessuna approvazione o autorizzazione è stata rilasciata per quanto concerne l’utilizzo come integratore alimentare o prodotto farmacologico.