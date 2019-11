Soffiatore per cani: prezzi e modelli

Fonte immagine: Hedgehog94 via iStock

Il soffiatore per cani è uno strumento indispensabile per l'asciugatura dell'amico quadrupede: ecco i prezzi medi dell'apparecchio e i migliori modelli.

Parliamo di: Cani

L’asciugatura dopo il classico bagno rappresenta una delle fasi più delicate per la cura del cane. Tamponare l’acqua in eccesso con panni e salviette potrebbe infatti non essere sufficiente, soprattutto nei freddi mesi invernali, tuttavia l’utilizzo del più comune phon potrebbe risultare dannoso per l’amico quadrupede. Gli apparecchi per uso umano, infatti, operano a una temperatura troppo elevata per il cane di casa, con il rischio non solo di rovinarne il manto, ma anche di irritare la cute o – peggio – ustionarla. Per questa ragione esistono strumenti appositi, chiamati soffiatori.

I soffiatori, in via esemplificativa, non sono altro che la declinazione del phon per le esigenze del cane. Di norma usati a livello professionale, come nei centri di toelettatura, si compongono solitamente da un’unità esterna a cui è collegato un tubo flessibile, da indirizzare sul corpo dell’animale. Sono stati ideati per garantire un flusso d’aria compatibile con la pelle del cane, per garantire un’asciugatura rapida, il tutto con il minimo del rumore: proprio i rumori molesti, infatti, possono agitare l’animale e rendere l’operazione difficile. Di seguito, alcuni modelli e i relativi prezzi.

Soffiatori per cani: i migliori

Amzdeal, soffiatore con quattro ugelli

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di un soffiatore professionale con quatto ugelli, adatto al pelo di qualsiasi cane, Amzdeal offre la sua soluzione da 2800 W. Grazie al corpo in alluminio e al motore in rame, garantisce un getto uniforme di temperatura compresa tra i 30 e i 55 gradi, con la possibilità di regolare l’intensità del flusso. Ancora, incorpora un dispositivo di protezione anti-surriscaldamento, mentre il tubo estensibile permette di operare fino a una distanza di 1.6 metri dall’unità base. Il livello di rumore, invece, si attesta tra i 70 e gli 80 decibel.

Il soffiatore è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 82.99 euro. Qui per acquistarlo.

Forever Speed, soffiatore a tre temperature

Torna al menu dei prodotti

Per chi volesse un prodotto con la possibilità di impostare fino a tre temperature, Forever Speed offre il suo soffiatore con potenza regolabile da 400 a 2400 W. Opera su un range di temperature da 30 a 70 gradi – con la possibilità di regolare tra tiepido, caldo e molto caldo – garantisce un’asciugatura rapidissima e priva di stress. Il tubo incorporato raggiunge i 2.5 metri, mentre il livello di rumore si assesta attorno ai 60 decibel. In dotazione, ancora, sono forniti anche tre comodi ugelli per il manto di ogni esemplare, inoltre è possibile regolare la potenza del flusso d’aria.

L’apparecchio è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 83.90 euro. Qui per acquistarlo.

PawHut, soffiatore a flusso regolabile

Torna al menu dei prodotti

Dal flusso completamente regolabile, il soffiatore PawHut assicura una potenza di 2.400 W e la possibilità di impostare un gettito d’aria compreso tra i 38 e i 65 metri al secondo. L’unità centrale è dotata di apposite coperture che ne attutiscono il rumore, affinché il cane non si spaventi eccessivamente, mentre il tubo flessibile incorporato garantisce la possibilità di operare tra gli 80 e i 200 centimetri dall’unità centrale. È prevista anche una maniglia per il comodo trasporto e 4 ugelli per gestire il manto di qualsiasi esemplare.

Il soffiatore è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 72.95 euro. Qui per acquistarlo.

Display4top, soffiatore a basso rumore

Torna al menu dei prodotti

Adatto sia all’uso privato che professionale, il soffiatore Display4top nasce per garantire un basso livello di rumore, pari a 60 decibel. Dotato di 4 ugelli per la gestione del manto del cane, vede una potenza massima di 2800 W, con un motore testato per 800 ore di lavoro ininterrotte. Il tubo flessibile vede una lunghezza decisamente generosa, parti a 2.5 metri, inoltre il flusso dell’aria è regolabile a seconda delle proprie esigenze. Ancora, è previsto un sistema di protezione buffer per evitare scariche al momento dell’accensione.

Il prodotto è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 64.99 euro. Qui per acquistarlo.

Ridgeyard, soffiatore con display

Torna al menu dei prodotti

Potente e con ben 8 livelli di velocità, regolabili grazie anche all’apposito display, il soffiatore Ridgeyard offre una potenza fino a 2.800 W. L’impostazione del flusso è facilmente personalizzabile, con un controllo digitale della velocità mostrata direttamente sullo schermo LED, mentre il livello di rumore non supera praticamente mai i 60 decibel. Il tubo incluso supporta lunghezze dagli 80 centimetri ai due metri e può rotare di ben 360 gradi, per raggiungere anche le aree meno agevoli del corpo del quadrupede. Sono inoltre forniti ben tre ugelli per ogni tipo di manto canino.

L’apparecchio è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 126.55 euro. Qui per acquistarlo.