Smog alle stelle, blocco auto a Torino: stop ai diesel Euro 4

Fonte immagine: Foto di teojab da Pixabay

Pronti a scattare a Torino nuovi blocchi al traffico in seguito agli sforamenti dei limiti di smog: da domani stop ai diesel Euro 4.

Lo smog a Torino è ai livelli di guardia. Seppure in leggera flessione rispetto ai giorni scorsi, l’inquinamento atmosferico potrebbe portare all’ennesimo sforamento dei limiti previsti (50 microgrammi/metro cubo) e quindi al blocco del traffico per i veicoli più inquinanti. Nel mirino sono soprattutto quelli diesel, nello specifico gli Euro 4.

A meno di dati più che incoraggianti da parte dell’ARPA Piemonte, che opererà i rilevamenti, da domani stop per i veicoli Euro 4 adibiti al trasporto persone con divieto attivo dalle 8 alle 19. I veicoli diesel Euro 4 per il trasporto merci non potranno circolare dalle 8:30 alle 14 e dalle 16 alle 19.

I divieti andranno ad aggiungersi a quelli già previsti per il periodo invernale, ovvero di stop ai veicoli Euro 0 (inclusi benzina, GPL e metano) e ai diesel Euro 1-2-3, in vigore dalle 8 alle 19 (dal lunedì al venerdì, festivi inclusi).

Se la catena di sforamenti non verrà interrotta entro martedì 7 gennaio, prossimo giorno di verifica da parte dell’ARPA, il livello di attenzione smog passerà dall’arancione (livello attuale) al rosso: a quel punto il blocco traffico riguarderà anche i diesel Euro 5 immatricolati prima del 2013 e le vetture a benzina Euro 1.